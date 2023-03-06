«الفطيم العقارية» تشارك في حملة لتنظيف مياه النيل من المخلفات البلاستيكية

أعلنت “مجموعة الفطيم العقارية” تعاونها مع مؤسسة “فيري نايل” من خلال تنظيم حملة لتنظيف نهر النيل من المخلفات البلاستيكية القابلة للتدوير في جزيرة قرصاية يوم الثلاثاء الماضي، بهدف حماية مياه النيل من التلوث ونشر الوعي بضرورة المحافظة على البيئة.

وشارك 40 من موظفي المجموعة في الحملة، إلى جانب حضور ورشة عمل حول إعادة التدوير للتوعية بأهمية التخلص السليم من المخلفات البلاستيكية، والتي انتشرت خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير لتشكل تهديدًا كبيرًا على الحياة البحرية، والطيور المهاجرة، بل وأيضًا على صحة الإنسان.

وقال المهندس أشرف عز الدين، العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية: “نعتز بالتعاون مع واحدة من أهم المبادرات الشبابية وهي فيري نايل التي تسلط الضوء على هدف نبيل وهو تطوير السبل المستدامة لتنظيف مياه النيل للحد من التلوث البلاستيكي، وتوعية المجتمع بأهمية التخلص الآمن من المخلفات”.

وأصاف: “نؤكد من خلال مشاركتنا في الحملة، والتي تأتي في إطار المسئولية المجتمعية للمجموعة واستراتيجية الاستدامة التي نحرص من خلالها على ضرورة دعم الجهود المشتركة بين المؤسسات المختلفة من أجل حماية البحار ومياه نهر النيل، وهو ما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة و رؤية مصر 2030”.