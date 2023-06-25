«الفطيم العقارية» تحصد جائزة «مطور العام» بمعرض Big 5 Construct Egypt 2023

فازت “شركة الفطيم العقارية” على جائزة “مطور العام” خلال النسخة الخامسة من معرض Big 5 Construct Egypt 2023.

ويقام المعرض في الفترة من 19 إلى 21 يونيو في مركز مصر الدولي للمعارض، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبدعم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.



تأتي الجائزة نظير تميز الشركة في تطوير وتشغيل مشاريع عقارية متعددة الاستخدامات بما تشمله من أماكن إقامة سكنية وتجارية ومؤسسات تعليمية وفنادق من فئة الخمس نجوم.

ووفقاً للبيان الصادر عن الشركة اليوم، تم ترشيح الفطيم العقارية لـ “مبادرة المدينة الذكية للعام”، والمهندس أشرف عز الدين، العضو المنتدب لشركة الفطيم العقارية، لجائزة “مدير العام”.



وفي ذات السياق، قال المهندس أشرف عز الدين، العضو المنتدب لشركة الفطيم العقارية إن الجائزة تعكس مدى التزام الشركة نحو البناء والحياة بشكل أفضل، ونفتخر بالمساهمة في تطوير قطاع البناء في مصر والمنطقة بفضل مما نمتلكه من خبرات تكونت عبر عقود من الزمن.

وأفاد أن الشركة تطلع للمشاركة في الدورات القادمة من المعرض لاستكشاف المزيد من فرص التعاون لتحقيق النمو والازدهار.”



وأضاف: “يمثل معرض Big 5 Construct Egypt منصة حيوية تعرض أحدث الابتكارات في صناعة البناء والتشييد بهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير مواد البناء للدول العربية والإفريقية، بجانب كونه ركيزة أساسية للإنتاج والتصدير.



ويقام معرض Big 5 Construct Egypt بمشاركة أكثر من 20،000 متخصص في مجال البناء والبنية التحتية، بالإضافة إلى أكثر من 300 عارض من أكثر من 20 دولة.



وتسلط الفعاليات الضوء على سلسلة التوريد لقطاع البناء في مراحلها المختلفة، بما في ذلك مواد البناء والأدوات، والخدمات الميكانيكية والكهربائية والصرف الصحي، وتصميمات المباني الداخلية، والتشطيبات، والمرافق، والآلات والمركبات، ومتطلبات البناء، ومرافق المياه والنفايات، والتكنولوجيا الذكية، وأنظمة الأمن والسلامة والحرائق والمباني الذكية.