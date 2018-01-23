الفضالي يتفقد محطة مترو حلوان

تفقد المهندس على الفضالى رئيس مجلس إدارة شركة مترو الانفاق والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة محطة مترو حلوان لمتابعة سير العمل والتشغيل بالمحطة وشملت الجولة المرور على منافذ صرف التذاكر ومكتب ناظر المحطة .واستمع الفضالى لاراء واستفسارات العاملين بالمحطة ، مؤكدا بضرورة حسن التعام

تفقد المهندس على الفضالى رئيس مجلس إدارة شركة مترو الانفاق والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة محطة مترو حلوان لمتابعة سير العمل والتشغيل بالمحطة وشملت الجولة المرور على منافذ صرف التذاكر ومكتب ناظر المحطة .

واستمع الفضالى لاراء واستفسارات العاملين بالمحطة ، مؤكدا بضرورة حسن التعامل مع جمهور الركاب وتقديم كافة السبل والمساعدات لهم .

وخلال الجولة قاموا بتفقد البوابات الذكية الجديدة والتي تم تركيبها بالمحطة والتي تعمل بنظامين نظام تذكرة الرحلة الواحدة .

وتفقد الفضالى وصبره المحلات التجارية التي تم إنشائها بالمحطة والبالغ عددها 22 محلا والتي أنشأتها شركة المترو لتأجيرها بهدف زيادة مواردها وتوفير فرص عمل للشباب ولم يتم استغلالها حتى الآن.

ومن جانبه أكد المهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة أن هذه المحلات سوف يتم طرحها بنظام حق الانتفاع

وأوضح أن الشركة تستهدف عمل فروع للأسماء التجارية المعروفة والتي لم يسمح أصحابها بأن يفترش أحد الباعة الجائلين أمامها أو أن يؤجر أرضية وبالتالي هم على ثقة بأن المكان سيحتفظ بطابعه ونظافته .

وفى نهاية الجولة التفقدية أمر الفضالى بتشغيل النافورة الموجودة بساحة المحطة لإضافة لمسة جمالية بالمحطة .

