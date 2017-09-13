الفضالى يتفقد تحديث محطات القوى الكهربائية بالخط الأول للمترو

قام المهندس على الفضالى رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، بتفقد اعمال التطوير والتحديث لمحطات الإنارة والقوى الكهربائية بالمحطات النفقية بالخط الأول للمترو.

فى هذا السياق أكد المهندس على الفضالي في تصريحات صحفية أن مشروع تحديث محطات القوى والإشارة ( LPS ) بالخط الأول، بدأ من 5 أكتوبر 2016 ، وتم تشغيله يوم 15 أغسطس الماضى 2017، بتكلفة إجمالية 2 مليون و636 الفا و420 جنيها.

وأوضح الفضالى أن الهدف من المشروع رفع مستوى التغذية الكهربائية للمحطات الكهربائية المغذية لأحمال محطات الركاب النفقية من محطة الشهداء حتى السيدة زينب ( عدد 6 محطات ).

وتابع الفضالى: أن الأحمال التي تتغذى من محطات القوى والإنارة ( lps ) هي عبارة عن إنارة الأرصفة والممرات والصالات بمختلف المحطات النفقية – إنارة الطوارئ – أحمال الإشارات – الاتصالات – بوابات التذاكر – شبكة نقل البيانات وكاميرات المراقبة وأجهزة x-ray – محطات التهوية بالمحطات النفقية .

ومن جانبه اضاف المهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة أن قدرة المحطة الواحدة عبارة عن ( 4 ) محولات بقدرة 400 ك فولت أمبير.

معقبا أن ما تم تنفيذه من أعمال بالمشروع ( إحلال وتجديد فواصل التيار جهد 380 فولت لمحولات الرئيسية بعدد إجمالي ( 27 ) قاطع تيار – إحلال وتجديد لوحات التحكم في القواطع الرئيسية بعدد إجمالي ( 15 ) لوحة – إحلال وتجديد لوحة الضغط المنخفض التي تعمل بنظام ats المغذية للأحمال التي لا ينقطع عنها التيار الكهربائي بعدد إجمالي (6 ) لوحات كاملة شاملة القواطع الرئيسية – الكونتاكتورات – العدادات – مفاتيح تغذية الأحمال – دوائر التحكم.

وأكد العضو المنتدب أنه تم تنفيذ جميع أعمال المشروع طوال مدة التنفيذ دون التأثير على تشغيل القطارات أو التسبب في أي ارتباك في تغذية الأحمال.

وأضاف أن جميع الأعمال تمت تحت الإشراف الكامل لإدارة القوى الكهربائية.

من جانبه اوضح المهندس أحمد حسن عطية مدير عام القوى الكهربائية بالخط الأول أن التطوير شمل جميع محطات الإنارة والقوى الكهربائية بالخط الأول وعددهــا ( 6 ) محطات والموجودة بمحطات الركاب بمنطقة النفق من محطة السيدة زينب حتى محطة الشهداء، حيث تعمل هذه المحطات منذ عام 1987ـ

أى منذ ثلاثين عاما، كما انه يهدف إلى رفع المستوى الفنى والتقنى لهذه المحطات الكهربائية واستمرارها بكفاءة عاليـــة لمدة آخرى لا تقل عن عشرين عاما أخرى.



واشار حسن انه تم وضع المواصفات والتصميمات الخاصة بأعمال المشروع بالجهود الذاتية، ودون اللجوء للمكاتب الاستشارية.