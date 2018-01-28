الفضالى : الهيئة العليا لحزب السلام مع ترشيحي للرئاسة

أحمد صبرىقال أحمد الفضالى رئيس حزب السلام إن الهيئة العليا للحزب قررت ترشيحه لخوض انتخابات الرئاسة ولديه دافع كبير لخوض السباق ضد الرئيس السيسي لكنه ينتظر قرار اجتماع بعض هيئات الحزب خلال ساعة.وأكد فى مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسؤليتى على قناة صدى البلد أن هناك 6 نواب له بالبرلمان ك

أحمد صبرى





قال أحمد الفضالى رئيس حزب السلام إن الهيئة العليا للحزب قررت ترشيحه لخوض انتخابات الرئاسة ولديه دافع كبير لخوض السباق ضد الرئيس السيسي لكنه ينتظر قرار اجتماع بعض هيئات الحزب خلال ساعة.





وأكد فى مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسؤليتى على قناة صدى البلد أن هناك 6 نواب له بالبرلمان كما ان ائتلاف تيار الإستقلال الحاضنة الأكبر للحزب لديه 51 نائب ويستطيع جمع 20توقيع من مجلس النواب حال الاستقرار على الترشح.