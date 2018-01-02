الفصول الأربعة على مسرح الجيزويت.. الخميس

سلوى عثمان يستضيف مسرح الجيزويت بالقاهرة العرض المسرحي "الفصول الأربعة" لفرقة "أكت تو" المستقلة، الخميس والجمعة المقبلين، في تمام الساعة السابعة مساءً.يدور العرض حول انعدام التواصل الواقعي بين البشر، في ظل الانتشار الواسع لوسائل الاتصال الافتراضية عبر شبكة الإنترنت، وانعكاس ذلك على حياة الف

سلوى عثمان



يستضيف مسرح الجيزويت بالقاهرة العرض المسرحي “الفصول الأربعة” لفرقة “أكت تو” المستقلة، الخميس والجمعة المقبلين، في تمام الساعة السابعة مساءً.

يدور العرض حول انعدام التواصل الواقعي بين البشر، في ظل الانتشار الواسع لوسائل الاتصال الافتراضية عبر شبكة الإنترنت، وانعكاس ذلك على حياة الفرد سلبًا، ومن أبرزها الشعور الدائم بالوحدة.

العرض أداء كريم أبو بكر، وهدير مصطفي، ومحمد أشرف مادو، ومحمد صلاح خطاب، ومن إخراج محمود الحداد.

يذكر أن “أكت تو” فرقة مستقلة تم تأسيسها في 2014، وتناقش مسرحياتها الحالات الإنسانية والاجتماعية، وقدمت قبل ذلك مسرحية “جناس ناقص” و”الأحمر لا يليق بك”.