الفصل في منازعات أحكام تيران وصنافير.. 13 يناير

نجوى عبد العزيز قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة، اليوم السبت، حجز منازعتي التنفيذ رقم 37، 49 لسنة 38 قضائية، المقامتين من الحكومة، وآخرين للمطالبة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، الذي أكد مصرية جزيرتى تيران وصنافير إلى جلسة 13 يناير المقبل.وأ

نجوى عبد العزيز



قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة، اليوم السبت، حجز منازعتي التنفيذ رقم 37، 49 لسنة 38 قضائية، المقامتين من الحكومة، وآخرين للمطالبة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، الذي أكد مصرية جزيرتى تيران وصنافير إلى جلسة 13 يناير المقبل. وأخطرت المحكمة أصحاب الحكم لسماع مرافعتهم والدفاع وتقديم المستندات الدالة على صحة موقفهم، وكذلك قضايا الدولة ممثلة عن الحكومة. وتعد هذه الجلسة هي الثانية التي تستمع فيها المحكمة للدفاع والحضور فيها حق لكل من صدر باسمه الحكم، فضلًا عن مقيمي الدعوى الأصليين.