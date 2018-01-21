الفريق محمد فريد يلتقي مقاتلي الوحدات الخاصة

بدور إبراهيم : التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بعدد من ضباط وصف وجنود وحدات الصاعقة والمظلات للاطمئنان على الحالة الفنية والإدارية والاستعداد القتالي للوحدات الخاصة والوقوف على المستوى التدريبي للقوات. ونقل رئيس الأركان تحية وتقدير الفريق أول صدقي صبحى القائد العام

بدور إبراهيم :

التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بعدد من ضباط وصف وجنود وحدات الصاعقة والمظلات للاطمئنان على الحالة الفنية والإدارية والاستعداد القتالي للوحدات الخاصة والوقوف على المستوى التدريبي للقوات.

ونقل رئيس الأركان تحية وتقدير الفريق أول صدقي صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى متمنياً لهم التوفيق في المهام التي توكل إليهم.

وشدد رئيس الأركان على ضرورة إتباع الأساليب الغير نمطية في التدريب لتنفيذ كافة المهام ذات الطبيعة الخاصة التي تقوم بها القوات الخاصة.

وأشاد الفريق محمد فريد بالاستعداد القتالي والروح العالية واليقظة الدائمة التي يتمتع بها مقاتلي القوات الخاصة.

وأعرب عن سعادته بما لمسه من مستوى عالي وفهم جيد للمهام القتالية التي تنفذها القوات بما يمكنهم من مجابهة الإرهاب الأسود .

وأدار رئيس الأركان حواراً مع عدد من أبطال القوات الخاصة تناول خلاله المستجدات والأوضاع على الساحتين الداخلية والخارجية والتحديات التي تواجه الأمن القومي المصري.

وأكد على المسئولية الملقاة علي عاتق القوات المسلحة وابناء الشعب المصري من أجل رفعة وطن قويا عزيزا لكل المصريين.

