الفريق محمد فريد يتفقد معسكر إعداد وتأهيل مقاتلى شمال سيناء بالجيش الثانى الميدانى (صور)

تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة معسكر إعداد وتأهيل مقاتلى الجيش الثانى الميدانى ، وذلك فى إطار متابعة القيادة العامة للقوات المسلحة للإجراءات التى يتم من خلالها إعداد وتأهيل الأفراد المقاتلين للعمل بشمال سيناء ، وذلك باستخدام أحدث وسائل التدريب القتالى التى تحقق الواقعية بما يتناسب مع طبيعة المهام التى سيكلفون بها.

وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على ميادين ونقاط التدريب للمقاتلين ، كما أدار حواراً معهم نقل خلاله تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

وأعرب عن تقديره وإعتزازه لما يبذلونه من جهد للحفاظ على أقصى درجات الاستعداد القتالى لتنفيذ كافة المهام الموكلة إليهم تحت مختلف الظروف.

وأشاد بالنجاحات التى يحققها أبطال القوات المسلحة فى القضاء على البؤر الإرهابية وعودة مظاهر الحياة الطبيعية الآمنة بشمال سيناء .

كما استمع لآرائهم واستفساراتهم فى مختلف المجالات ، مشيداً بما لمسه من فهم واع وإدراك صحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات.

وطالبهم بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا بالتزامن مع تنفيذ المهام التى سيكلفون بها.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.