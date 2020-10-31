سيـــاســة

الفريق محمد فريد يبحث في الخرطوم أوجه التعاون المصرية السودانية

التقى وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان في السودان
أحمد اللاهوني 11:28 م, السبت, 31 أكتوبر 20 11:28 م, السبت, 31 أكتوبر 20

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أجرى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة مباحثات بالخرطوم على رأس وفد رفيع المستوى ضم قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، واستهدفت المباحثات الإجراءات التنفيذية لنتائج زيارة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادى السودانى مؤخراً إلى القاهرة وتوافق القيادتين المصرية والسودانية حول ضرورة الإسراع بتطوير مجالات التعاون العسكرى والأمنى بما يعزز قدرات الجانبين على مواجهة التحديات لأمنهما القومى ومصالحهما المشتركة .

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بدأت المحادثات بلقاء ثنائى مع رئيس هيئة الأركان السودانية، أكد الجانبان خصوصية العلاقات والروابط بين مصر والسودان.

 أعقبه اجتماع موسع لوفدى البلدين تم خلاله استعراض التحديات الإقليمية وبحث سبل تطوير مجالات التعاون العسكرى الحالى وإطلاق مجالات جديدة تتناسب مع خطورة التحديات الراهنة وتلبى طموحات البلدين فى الأمن والاستقرار والتنمية.

واتفق الجانبان على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية لكافة أفرع القوات المسلحة خلال الفترة القادمة مع تكثيف التعاون فى مجالات التأهيل والتدريب وتبادل الخبرات وتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب والتأمين الفنى والصناعات العسكرية ، فضلاً عن دور القوات المسلحة فى البلدين فى مشروعات التنمية والبنية الأساسية .

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وأكد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على عقيدة القوات المسلحة فى إعتبار القدرات العسكرية رصيداً للسودان وإعتبار القدرات العسكرية السودانية رصيداً لمصر .

والتقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوزير الدفاع السودانى .

واستعرض الجانبان خصوصية الروابط التى تجمع البلدين وقواتهما المسلحة وتوفير الظروف والمناخ الملائم لإطلاق آفاق جيدة للتعاون العسكرى المشترك ، ومن المقرر أن تستكمل المباحثات غداً بعقد اجتماع موسع لاستعراض النتائج النهائية للمباحثات والمخطط الزمنى للتنفيذ .

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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