الفريق محمد عباس: وزارة الطيران تتبنى رؤية طموحة لتقديم أفضل جودة من الخدمات

قال الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني، إن مستشفي مصر للطيران صرح طبي كبير يقدم خدماته الطبية والعلاجية لجميع العاملين بقطاع الطيران المدنى وغيرهم من العملاء من خارج القطاع.

وأضاف أن وزارة الطيران تتبنى رؤية طموحة لتقديم أفضل جودة من الخدمات لعملائها وتهتم برفع كفاءة العنصر البشري وتدريبه وتأهيله على أعلى المستويات في مختلف المجالات والتخصصات وتطبيق أعلى المعايير العالمية في كافة مواقع العمل، كما تسعي دائمًا بالحصول على العديد من الاعتمادات والشهادات الدولية وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

جاء ذلك خلال افتتاح فاعليات المؤتمر العلمى الأول لمستشفى مصر للطيران احتفالًا بمرور 40 عاماً على إنشائها والتى تستمر على مدار يومي 16 و 17 مارس 2023.

وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان و الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والمهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور أيمن صلاح رئيس مجلس إدارة مصرللطيران للخدمات الطبية.

ويعد هذا المؤتمر هو الأول الذي تعقده مستشفى مصر للطيران في إطار بحث المستجدات العلمية في مختلف المجالات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي.