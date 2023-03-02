الفريق محمد عباس:الدولة لم تتخلى عن مصر للطيران ونتعهد بتكثيف جهودنا

وجه الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى،رسالة شكر للقيادة السياسية والحكومة المصرية على دعمها لقطاع الطيران خلال الفترة السابقة، مؤكدا أن الدولة لم تتخلى عن مصر للطيران وداعمة لها.

وقال الوزير خلال الاحتفال بدخول طائرة جديدة من طراز إيرباص لأسطول شركة مصر للطيران،إننا نعاهد الدولة المصرية على تكثيف مجهوداتنا من أجل تحقيق رؤية نحو مستقبل أفضل،مضيفا أن اسم مصر للطيران سيظل محلقا في سماء العالم.

وأعرب الوزير عن شكره لكافة الوزارات المعنية على تدعيم الشركات المصرية،وبخاصة ما تقدمه وزارة البترول من تدعيم و تنسيق فعال مع وزارة الطيران خلال الفترة السابقة.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن استراتيجية التطوير الخاصة بالشركة الوطنية خلال المرحلة القادمة.

وفي نهاية الاحتفال تم تبادل الدروع التذكارية بين وزارة الطيران المدني وشركة مصر للطيران من جهة وشركة إيرباص من جهة أخري، توطيدا للعلاقات المتميزة بين الجانبين.