الفريق محمد زكى يغادر إلي فرنسا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام

بدور إبراهيم :غادر الفريق محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، صباح اليوم، إلي العاصمة الفرنسية باريس، علي رأس وفد عسكري رفيع المستوي في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، ومن المقرر أن يجري خلال الزيارة العديد من المباحثات مع كبار المسئولين العسكريين بفرنسا، لبحث سبل



بدور إبراهيم :



غادر الفريق محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، صباح اليوم، إلي العاصمة الفرنسية باريس، علي رأس وفد عسكري رفيع المستوي في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، ومن المقرر أن يجري خلال الزيارة العديد من المباحثات مع كبار المسئولين العسكريين بفرنسا، لبحث سبل تعزيز التعاون العسكرى المشترك في ضوء العلاقات المتميزة التى تربط القوات المسلحه لكلا البلدين.

كما يناقش عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لكل من مصر وفرنسا، علي الصعيدين الإقليمي والدولي، وتطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط .





