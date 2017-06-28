الفريق علي فهمي: درع السماء قادرة على صد أي عدوان

الرئيس حريص على أن تكون القوات المسلحة فى أعلى درجات الاستعداد ننفذ خططا علمية ومعنوية مدروسة لرفع مستوى المقاتلين بدور إبراهيم: تحتفل قوات الدفاع الجوى بعيدها السابع والأربعين فى 30 يونيو الحالى الذى يوافق الإعلان عن اكتمال بناء حائط الصواريخ فى جبهة قناة السويس عام 1970 وبدء تساقط طائرات العدو. وقد تولت القوات فور صدور قرار إنشائها، مهمة إعداد الخطط لتدريب مقاتليها وإنشاء حائط الصواريخ للتصدى للهجمات الجوية المعادية. وبهذه المناسبة حاورت “المال” الفريق على فهمى، قائد قوات الدفاع الجوى، والذى تناول بالشرح دور القوات وكيفية إعدادها وتأهيلها والارتقاء بكفاءة الجندى المقاتل وتعظيم دوره. وأكد أن قوات الدفاع الجوى تعد القوة الرابعة فى الجيش المصرى، والتى تعمل سلما وحربا على حماية سماء مصر، فتوصف بأنها دائما “درع السماء” القادر على صد أى عدوان جوى، مشيرا إلى أنها تعمل طبقاً لخطط وبرامج محددة وأهداف واضحة، وتهتم بكل ما يجرى من أحداث ومتغيرات فى المنطقة، والتهديدات التى تتعرض لها جميع مسارات السلام الآن، وما تثيره من قلق بشأن المستقبل ككل، ويتم تحقيق الاستعداد القتالى العالى والدائم، من خلال مجموعة من المحددات والأسس والاعتبارات تتمثل فى الحالات والأوضاع التى تكون عليها القوات، طبقاً لحسابات ومعايير فى غاية الدقة.. وإلى نص الحوار.

● «المال»: تشهد مصر حالياً تطورا فى قدراتها العسكرية، تعد هى الأقوى والأضخم فى تاريخها المعاصر..فما هو نصيب قوات الدفاع الجوى من هذا التطور؟ على فهمى: أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اهتماماً كبيراً بالقوات المسلحة، لتكون على أعلى درجات الاستعداد القتالى لتنفيذ مهمة الدفاع عن أمن وسلامة الوطن وحماية حدوده الإستراتيجية، على جميع الاتجاهات، وفى ظل المتغيرات الحادة التى تشهدها الساحة الدولية والنظام الدولى الجديد، أصبح امتلاك قوة الردع أكثر طلبا وأشد إلحاحا وأصبحت القوة العسكرية لأى دولة هى الضمان الوحيد، والسبيل الأمثل للدفاع عن الحق وحماية المصالح، وتسعى قوات الدفاع الجوى إلى أداء المهام المنوطة بها فى إطار المهمة الرئيسية للقوات المسلحة، للمحافظة على الأمن القومى المصرى، فقد نالت قوات الدفاع الجوى اهتماما كبيرا من القيادة العامة من أجل طبيعة المهمة الملقاة على عاتقها، والتى تتطلب تحقيق استعداد قتالى وكفاءة قتالية عالية، لمواجهة أى تهديدات محتملة فى أى وقت وتحت مختلف الظروف، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للإمكانيات لتنفيذ المهمة، وكان لابد من تدبير أنظمة دفاع جوى حديثة متطورة، مع الحفاظ على مالدينا من معدات والعمل على تطويرها لتتناسب مع حجم العدائيات والتهديدات المحتملة، فى ظل التوسع فى استخدام القوات الجوية المعادية لأسلحة الهجوم الجوى الحديثة.





● «المال»: يقاس تقدم الأمم بمدى تقدمها علميا.. كيف يتم استخدام البحث العلمى فى تطوير الأسلحة والمعدات بقوات الدفاع الجوى؟ على فهمى: نهتم بجميع مجالات البحث العلمى التى يمكن الاستفادة منها فى تطوير مالدينا من أسلحة ومعدات، ولدى قوات الدفاع الجوى مركز للبحوث الفنية والتطوير وهو المسئول عن التحديث، وإضافة التعديلات المطلوبة على معدات الدفاع الجوى، بالاستفادة من خبرات الضباط المهندسين / الفنيين / المستخدمين للمعدات، إذ يقوم المركز بإقرار عينات البحوث وتنفيذها عملياً، بدءاً بإجراء الاختبارات المعملية، ثم الاختبارات الميدانية للوقوف على مدى صلاحيتها للاستخدام الفعلى الميدانى بواسطة مقاتلى الدفاع الجوى، ويقوم مركز البحوث الفنية بتطوير معدات الدفاع الجوى، من خلال مراحل متكاملة بهدف استخدام التكنولوجيا الحديثة، والاستفادة من أحدث التقنيات العلمية، بما يحقق الارتقاء بمستوى الآداء لمعدات الدفاع الجوى، بالإضافة إلى وجود تعاون وثيق مع مراكز البحوث الفنية المختلفة بالقوات المسلحة لدراسة مشكلات الاستخدام للأسلحة والمعدات، وتقديم أفضل الحلول لها. أما عن وسائل تدعيم مجالات البحث العلمى لضباط الدفاع الجوى، فهى كثيرة ومنها قيام كلية الدفاع الجوى بتنظيم الكثير من الندوات والمحاضرات التى يشارك فيها أساتذة الجامعات المصرية، من مختلف التخصصات، والاشتراك فى الندوات التى تقيمها هيئة البحوث العسكرية وأكاديمية ناصر العسكرية العليا، والكلية الفنية العسكرية، ولتدعيم البحث العلمى يتم إيفاد ضباط الدفاع الجوى إلى الخارج، لتبادل العلم والمعرفة بيننا وبين الدول الأخرى، والحصول على الدرجات العلمية المتقدمة ( الماجستير، الدكتوراه ) لمواكبة أحدث ما وصل إليه العلم فى دول العالم.

● «المال»: تهتم القوات المسلحة بالتعاون العسكرى الذى يعتبر أحد الركائز المهمة للتطوير مع العديد من الدول العربية والأجنبية.. كيف يتم تنفيذ ذلك فى قوات الدفاع الجوى؟ على فهمى: نحرص على التواصل مع التكنولوجيا الحديثة، واستخداماتها فى المجال العسكرى، من خلال تنويع مصادر السلاح وتطوير المعدات والأسلحة، بالاستفادة من التعاون العسكرى بمجالاته المختلفة طبقاً لأسس علمية، يتم اتباعها فى القوات المسلحة وتطوير وتحديث ما لدينا من أسلحة ومعدات، بالإضافة إلى محاولة الحصول على أفضل الأسلحة فى الترسانة العالمية حتى نحقق الهدف، ويتم تنظيم التعاون العسكرى من خلال مسارين، الأول: التعاون فى تطوير وتحديث الأسلحة والمعدات، بما يحقق تنمية القدرات القتالية للقوات، وإجراء أعمال التطوير والتحديث الذى تتطلبه منظومة الدفاع الجوى المصرى طبقاً لعقيدة القتال المصرية، بالإضافة إلى أعمال العمرات وإطالة أعمار المعدات الموجودة بالخدمة حالياً فى إطار خطة محددة ومستمرة، الثانى: التعاون فى تنفيذ التدريبات المشتركة مع الدول العربية الشقيقة والصديقة، لاكتساب الخبرات والتعرف على أحدث أساليب التخطيط، وإدارة العمليات فى هذه الدول، وقوات الدفاع الجوى تسعى دائماً إلى زيادة محاور التعاون فى جميع المجالات، ( التدريب، التطوير، التحديث،…) ويتم التحرك فى هذه المسارات طبقاً لتخطيط يتم إعداده مسبقاً.

● «المال»: نلاحظ دائما الجمع بين علوم الدفاع الجوى والعلوم الهندسية كأساس لتأهيل الضباط..نود التعرف على أسباب ذلك؟ على فهمى: بعد الأداء لقوات الدفاع الجوى فى حرب أكتوبر 1973 كان لابد من إنشاء كلية دفاع جوى متخصصة لتخريج نوعية، خاصة من الضباط قادرين على تشغيل وصيانة أسلحة ومعدات بالغة التعقيد ودائمة التطور، وحظيت كلية الدفاع الجوى منذ نشأتها، وحتى اليوم باهتمام بالغ من القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدفاع الجوى، وقد تم تطوير الدراسة بالكليات العسكرية بعد حرب أكتوبر، إذ صدرت أوامر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بتاريخ 1/7/1978 بتشكيل لجنة لبحث الدراسة بكلية الدفاع الجوى لتكون الدراسة 4 سنوات، على أن تشمل دراسات جامعية، بالإضافة إلى العلوم العسكرية وقد استقر الرأى أن يتم إضافة العلوم الهندسية، باعتبارها الملائمة مع أهداف الكلية، وتم اختيار كلية الهندسة – جامعة الإسكندرية، نظراً لقربها النسبى من كلية الدفاع الجوى وتم إبرام “بروتوكول” معها يتم بمقتضاه منح خريجى كلية الدفاع الجوى درجة البكالوريوس فى الهندسة ( شعبة الاتصالات).

● «المال»: نود التعرف على ما أعددتم للارتقاء بأداء الجندى المقاتل علميا وبدنيا ونفسيا، باعتبار أن سر نجاح القوات المسلحة يكمن فى العنصر البشري؟ على فهمى: بادرت القوات الدفاع الجوى، وبمساندة قوية من القيادة العامة للقوات المسلحة التحديث، و خلق أنماط جديدة فى العنصر البشرى، من خلال رعاية تامة لمراكز التدريب وللجنود المستجدين منذ لحظة وصولهم، وحتى نقلهم إلى وحداتهم بعد انتهاء فترة التدريب الأساسى بمراكز التدريب، وذلك من خلال استقبال ورعاية الجندى، لبناء شخصيته العسكرية طوال فترة خدمته الإلزامية بالقوات المسلحة، وحتى عند استدعائه بعد نهاية فترة التجنيد، ولتحقيق ذلك فإنه يتم التخطيط بعناية تامة لاستقبال الجنود فى مراكز التدريب، منذ لحظة التحاقهم بالقوات المسلحة، من خلال إعداد التجهيزات اللازمة للتدريب من معلمين أكفاء وفصول تعليمية مزودة بأحدث وسائل التدريب، وقاعات الحواسب المتطورة، وكذا معامل اللغات الحديثة، بالإضافة إلى المقلدات التى تحاكى معدات القتال الحقيقية لتحقيق مبدأ الواقعية فى التدريب، وترشيد استخدام المعدات الحقيقية، وتنفيذ الالتزامات الرئيسية أثناء فترة التدريب مع توفير جميع التجهيزات الإدارية والمعيشية الحضارية من أماكن إيواء و”ميسات” للطعام وقاعات ترفيهية مع إعداد أماكن لاستقبال أسر الجنود المستجدين أثناء الزيارات الأسبوعية، ويتم تنفيذ ذلك كله فى إطار خطة متكاملة تصل إلى أدق التفاصيل، بما يحقق رفع الروح المعنوية للجنود وتأهيلهم لأداء مهامهم القتالية بكفاءة عالية.



● «المال»: وكيف يتم رفع الروح المعنوية للجنود؟ على فهمى: هناك اهتمام كامل لرفع الروح المعنوية لمقاتلى الدفاع فى جميع مواقعه المنتشرة على جميع ربوع الوطن، وتوفير سبل الإعاشة الكريمة، وذلك بإنشاء معسكرات الإيواء الحضارية، ومجمعات الخدمات المتكاملة للترفيه عن الضباط، وضباط الصف والجنود إلى جانب الرعاية الصحية التى تقدمها جميع مستشفيات القوات المسلحة لرجال قوات الدفاع الجوى، وكذا تنظيم رحلات الحج والعمرة، و توفير أماكن متميزة لضباط الصف وعائلاتهم بمصايف ونوادى 6 أكتوبر للقوات المسلحة، واهتماماً من قوات الدفاع الجوى برفع الروح المعنوية للضباط فقد أمدت سلسلة متصلة من الفنادق والأندية، والمصايف فى دور الدفاع الجوى (دار الدفاع الجوى بالنزهة، قرية تيباروز الساحل الشمالى، دار دجو مطروح، القرية الرياضية بالقاهرة الجديدة )، كما تم البدء فى إنشاء دار الدفاع الجوى بالعاصمة الإدارية الجديدة.



● «المال»: وكيف يتم الاستفادة من لقاءات الرواد الأوائل فى نقل الخبرة و صقل مهارات الضباط الجدد و الارتقاء بأدائهم؟ على فهى: هناك حرص دائم على تثقيف وتوسيع مدارك أبناء قوات الدفاع الجوى، بحيث يشارك القادة القدامى والرواد الأوائل فى الندوات التثقيفية التى تنظم بشكل دوري بقيادة قوات “دجو” وفى قيادة تشكيلات “دجو” ومراكز التدريب لمد جسور التواصل بين جيل الرواد أبطال حرب أكتوبر، والأبناء من الضباط والصف والجنود، ويتم خلال الندوات الاستماع لهؤلاء القادة الأبطال، بعمق لنتعلم منهم ومن خبراتهم ودروسهم المستفادة، فدورهم البطولى الذى تمثل فى تحييد سلاح الجوى الإسرائيلى فى تلك الحروب، على الرغم من تسليحه بأحدث ماوصلت إليه الترسانات الجوية العالمية فى ذلك الوقت يعد ملحمة بطولية.

● «المال»: نعيش تطورا هائلا فى الحصول على المعلومات ولم تعد هناك أسرار عن أنظمة التسليح فى معظم دول العالم.. فما هو الحل من وجهة نظركم للحفاظ على سرية أنظمة التسليح بقوات الدفاع الجوى؟ على فهمى: فى عصرنا الحالى لا توجد قيود فى الحصول على المعلومات و تعددت وسائل ذلك سواء عبر الأقمار الصناعية أو أنظمة الاستطلاع الإلكترونية المختلفة، وشبكات المعلومات الدولية، بالإضافة إلى وجود الأنظمة الحديثة القادرة على التحليل الفورى للمعلومة، وتوفر وسائل نقلها باستخدام تقنيات عالية، مما يجعل المعلومة متاحة أمام من يريدها، ويجعل جميع الأنظمة كتابا مفتوحا، ولكن هناك شئ مهم يعنينا فى هذا الأمر، و هو فكر استخدام الأنواع المختلفة من الأسلحة والمعدات الذى يحقق لها تنفيذ المهام بأساليب وطرق غير نمطية فى معظم الأحيان، بما يضمن التنفيذ الكامل فى إطار خداع ومفاجأة الجانب الآخر، وهذا فى المقام الأول خفى عن العدو وله درجات سرية عالية، وتحتفظ به القوات المسلحة كأهم خطط الحروب المقبلة. والدليل على ذلك أنه فى بداية نشأة قوات الدفاع الجوى تم تدمير أحدث الطائرات الإسرائيلية (الفانتوم) باستخدام وسائل إلكترونية حديثة من خلال منظومات الصواريخ المتوفرة لدينا فى ذلك الوقت، وكذا التحرك بسرية كاملة لإحدى كتائب الصواريخ، لتنفيذ كمين لإسقاط طائرة الاستطلاع الإلكترونى “إستراتكروزر” المزودة بأحدث وسائل الاستطلاع الإلكترونى بأنواعه المختلفة، وحرمان العدو من استطلاع القوات غرب القناة باستخدام أسلوب قتال لم يعهده العدو من قبل، وهو تحقيق امتداد لمناطق تدمير الصواريخ لعمق أكبر شرق القناة، ومن هنا نخلص إلى أن السر لا يكمن فقط فيما نمتلكه من أسلحة ومعدات،ولكن فى القدرة على تطوير أسلوب استخدام السلاح والمعدة.



● «المال»: يتردد فى احتفالات الدفاع الجوى كلمة (حائط الصواريخ)..نرجو إلقاء الضوء بماذا تعنى هذه الكلمة وكيف تم إنشاء هذا الحائط؟ على فهمى: حائط الصواريخ، هو تجميع قتالى متنوع من الصواريخ والمدفعية المضادة للطائرات يحتل فى أنساق متتالية داخل مواقع ودشم محصنة (رئيسية / تبادلية / هيكلية) لصد وتدمير الطائرات المعادية، وتوفير الدفاع الجوى عن التجميع الرئيسى للتشكيلات البرية والأهداف الحيوية، والقواعد الجوية والمطارات غرب القناة، مع تحقيق امتداد لمناطق التدمير لمسافة لا تقل عن (15) كم شرق القناة، وقد استفادت القيادة المصرية من التجربة الفيتنامية، لمواجهة تفوق الطيران الإسرائيلى ببناء سلسلة من قواعد الصواريخ والوصول بها إلى منطقة القناة على وثبات أطلق عليها (أسلوب الزحف البطئ ) وذلك بأن يتم إنشاء تحصينات كل نطاق واحتلاله تحت حماية النطاق الخلفى له، وهو ما استقر الرأى عليه، وفعلاً تم إنشاء مواقع النطاق الأول شرق القاهرة، وتم احتلالها دون أى رد فعل من العدو، وتم التخطيط لاحتلال ثلاثة نطاقات جديدة تمتد من منتصف المسافة بين غرب القناة والقاهرة، وتم تنفيذ هذه الأعمال بنجاح تام فى تناسق كامل، وبدقة عالية جسدت بطولات وتضحيات رجال الدفاع الجوى، وعلى أثر ذلك لم يجرؤ طيران العدو على الاقتراب من قناة السويس فكانت البداية الحقيقية للفتح والإعداد والتجهيز لخوض حرب التحرير بحرية كاملة وبدون تدخل العدو الجوى. وأشير إلى أن الدور البطولى الذى قام به رجال الدفاع الجوى فى ذلك الوقت يعد ملحمة فى الصمود والتحدى والبطولة والفداء، بإنشاء حائط الصواريخ تحت ضغط العدو خلال أشهر (أبريل، مايو، يونيو، يوليو) عام 1970 مما أجبر العدو المتغطرس على قبول مبادرة روجرز لوقف إطلاق النار بعدما تهاوى الكثير من طائراته، وعدم التجرؤ على الاقتراب لمسافة 15 كم من قناة السويس، مما دفع موشى ديان، إلى الاعتراف بعجز الطيران الإسرائيلى عن اجتياز شبكة الدفاع الجوى المصرى.

