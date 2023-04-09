الفريق عبدالمنعم التراس يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الشيوخ

أدى الفريق عبدالمنعم التراس اليمين الدستورية كعضو معين في مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، خلفأ للواء الراحل مصطفى كامل.

يأتى ذلك على خلفية القرار الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيينه عضواً بالمجلس خلفأ للواء الراحل مصطفى كامل.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، تتم إجراءات انتخاب وتعيين الأعضاء والبالغ إجماليهم (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد

ووفقا للقانون رقم 141 لسنة 2020، إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه.وبذلك تبدأ عضوية الفريق عبدالمنعم التراس بمجلس الشيوخ من دور الانعقاد الحالي وتستمر لدورتين متتاليتين وهى الفترة المتبقية من عمر الفصل التشريعي الأول للمجلس.

وعين الفريق عبد المنعم إبراهيم التراس عضوا بمجلس الشيوخ خلفًا للراحل مصطفى كامل، والذي توفي خلال الأسابيع الماضية على إثر حادث داخل مقر البرلمان.

وكان وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، قد أخطر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بوفاة النائب مصطفى كامل عضو المجلس المعين بقرار من رئيس الجمهورية.