الفريق حجازي يؤكد حرص مصر على تخفيف معاناة الشعب الليبي

بدور ابراهيم أكد الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة حرص مصر على تحقيق التسوية وفقاً للإطار الشرعى الذى يوفره الإتفاق السياسى الموقع بالصخيرات وتحت مظلة الأمم المتحدة ووفقاً للتوافق الليبى والتعاون مع جميع الجهود التى من شأنها الحفاظ على الوحدة الوطنية وأمن وسلامة الأراضى الليبية

بدور ابراهيم

أكد الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة حرص مصر على تحقيق التسوية وفقاً للإطار الشرعى الذى يوفره الإتفاق السياسى الموقع بالصخيرات وتحت مظلة الأمم المتحدة ووفقاً للتوافق الليبى والتعاون مع جميع الجهود التى من شأنها الحفاظ على الوحدة الوطنية وأمن وسلامة الأراضى الليبية وتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب الليبى ودعم مؤسساته الشرعية.

جاء ذلك خلال التقاء الفريق حجازى وأعضاء اللجنة الوطنية المعنية بالأزمة الليبة مع غسان سلامة المبعوث الدولى الجديد لدى ليبيا والوفد المرافق الذى يزور البلاد ضمن جولة فى دول المنطقة ببداية مهمته الرسمية.

تناول اللقاء استعراض الجهود المصرية وما أسفرت عنه نتائج الاجتماعات المصرية مع مختلف الأطراف لبلورة وصياغة سبل وآليات التوصل لتسوية سياسية للأزمة الليبية على أسس من التوافق الليبى وتراعى الثوابت الوطنية وشواغل كافة الأطراف الليبية وتضمن إقامة الدولة الليبية الموحدة والديموقراطية والخالية من التطرف والإرهاب وتوفر الأمن والرفاهية للشعب الليبى الشقيق، وكذا تبادل الرؤى حول الجهود المبذولة على الصعيدين الدولى والإقليمى والتى تصب فى صالح الشعب الليبى.

من ناحيته ثمن المبعوث الدولى الجهود المصرية المبذولة على مدار الفترة السابقة، وأكد أهمية التواصل والتعاون مع مصر ومختلف الأطراف المعنية بالأزمة خلال الفترة القادمة خاصة مع إعطاء الأمم المتحدة والأمين العام أولوية متقدمة للأزمة الليبية خلال المرحلة الحالية.