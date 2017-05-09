الفريق الفائز بلقب دورى مراكز الشباب لكرة القدم

علي المصري: توج فريق مركز شباب فيصل من محافظة السويس، بلقب بطولة دورى مراكز الشباب لكرة القدم، الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة للعام الرابع على التوالى، بعد فوزه على منافسه فريق مركز شباب السلام من السويس، بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح فى المباراة التى أقيمت اليوم الثلاثاء بستاد بنها الرياضي.

علي المصري:

توج فريق مركز شباب فيصل من محافظة السويس، بلقب بطولة دورى مراكز الشباب لكرة القدم، الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة للعام الرابع على التوالى، بعد فوزه على منافسه فريق مركز شباب السلام من السويس، بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح فى المباراة التى أقيمت اليوم الثلاثاء بستاد بنها الرياضي. وسلم المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، درع البطولة والميداليات الذهبية لفريق مركز شباب فيصل، والميداليات الفضية لفريق مركز شباب السلام صاحب المركز الثاني، والميداليات البرونزية لفريق مركز شباب الميدان من شمال سيناء صاحب المركز الثالث.

وكرم وزير الشباب والرياضة عدد من قدامى اللاعبين، منهم شحتة الإسكندراتي و حسن على وغانم سلطان وعزب حجاج سكرتير لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، واسم المرحوم أحمد ماهر.

وهنأ وزير الشباب فريق مركز شباب فيصل على فوزه ببطولة دورى مراكز الشباب لكرة القدم للعام الثاني على التوالى، مشيدا بأداء جميع لاعبي فرق مراكز الشباب التى شاركت بالدورى منذ انطلاقه فى أغسطس الماضي.

وكان وزير الشباب والرياضة، قد شهد المباراة بحضور كل من اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، واللواء أحمد حامد محافظ السويس، والعميد ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، وعدد من نواب البرلمان عن محافظة القليوبية، ومجموعة من قيادات وزارة الشباب والرياضة منهم رمزى هندي رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، ومازن مرزوق مدير دورى مراكز الشباب.