سيـــاســة

الفريق أول محمد زكى يلتقى عددًا من مقاتلى قوات الصاعقة والمظلات (صور) 

فى إطار خطة اللقاءات الدورية التى تجريها القيادة العامة للقوات المسلحة بمختلف الأفرع والقيادات والتشكيلات التعبوية
أحمد اللاهوني 7:03 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20 7:03 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20

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التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عدداً من مقاتلى القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات، وذلك فى إطار خطة اللقاءات الدورية التى تجريها القيادة العامة للقوات المسلحة بمختلف الأفرع والقيادات والتشكيلات التعبوية.

 بدأ اللقاء بعرض تقديمي عن التطوير والتحديث فى المنظومة التدريبية والإنشائية داخل القوات الخاصة تناول ما وصلت إليه من تطوير وتحديث خلال الفترة الحالية.

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وألقى قائد قوات الصاعقة كلمة أكد فيها أن رجال القوات الخاصة يواصلون العمل ليلاً ونهاراً للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

مشيداً بالدعم الكبير الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لقوات الصاعقة والمظلات، نظراً لطبيعة عملهم الخاصة التى تتطلب إعداد فرد مقاتل ذي مواصفات قتالية عالية يستطيع من خلالها أن يؤدى مهامه بكفاءة واقتدار ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة خلال لقائه مع مقاتلى القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لهم.

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وأكد تقدير القيادة العامة للقوات المسلحة للجهد الهائل الذى يبذله هؤلاء الرجال، من أجل الحفاظ على مقدرات شعب مصر العظيم، وأدار حواراً مع مقاتلى القوات الخاصة تناول خلاله تطورات الأوضاع فى المنطقة والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.

واستمع القائد العام للقوات المسلحة لآرائهم وإستفساراتهم فى مختلف المجالات وطالبهم بضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الجاهزية والإستعداد القتالى لتنفيذ كل المهام التى توكل إليهم باعتبارهم أحد عناصر القوات المسلحة التى تحمى الوطن وتصون مقدساته.

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وأكد مقاتلو القوات الخاصة استعدادهم التام لتنفيذ كل المهام وبروح معنوية مرتفعة، وأنهم على قدر المسئولية الملقاة على عاتقهم من أجل رفعة الوطن.

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة .

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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