الفريق أول محمد زكى يغادر إلى الإمارات العربية المتحدة فى زيارة رسمية

غادر القاهرة اليوم الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى متوجهاً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ، فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام ، وذلك فى إطار بحث سبل التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الإهتمام المشترك ، تأتى الزيارة فى إطار الروابط الوطيدة التى تربط جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة وإستمراراً لعلاقات التعاون العسكرى مع الدول الصديقة والشقيقة.