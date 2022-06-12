الفريق أول محمد زكى يبحث مع وزير دفاع العراق مجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات

التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، جمعة عناد سعدون، وزير دفاع جمهورية العراق والوفد المرافق له، الذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، وأجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى للدولتين الشقيقتين.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، فى ضوء مجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين .

وأكد القائد العام للقوات المسلحة، اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية العراق، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة فى مختلف المجالات العسكرية.

من جانبه، أشاد وزير دفاع جمهورية العراق بدور مصر المؤثر والفاعل فى محيطها الإقليمى والدولى وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير العراقى والملحق العسكرى لجمهورية العراق بالقاهرة .