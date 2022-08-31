الفريق أسامة عسكر يناقش مع نظيره اليوناني العلاقات العسكرية المشتركة

التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول كونستانتينيوس فلورس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته الرسمية لمصر، وأجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين واستعراض حرس الشرف .

تناول اللقاء العلاقات العسكرية المصرية اليونانية المشتركة ، وسبل تعزيز التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين ، فضلاً عن مناقشة عدد من الموضوعات فى مجال الدفاع والأمن والسلم من أجل مواجهة التحديات الأمنية التى تواجه البلدين فى منطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط .

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة أن التعاون العسكرى بين البلدين يهدف إلى تشجيع السلام والاستقرار فى المنطقة ، مشيراً إلى أن مواجهة التحديات والتهديدات الأمنية فى منطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط يتطلب التعاون المشترك والدائم فيما بين البلدين .

من جانبه أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية على أهمية استمرار التنسيق بين مصر واليونان فى المجال العسكرى والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات، معرباً عن تطلعه لمزيد من التنسيق بما يلبى المصالح المشتركة للجانبين فى ضوء العلاقات الوطيدة بين مصر واليونان .

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين لدعم علاقات التعاون فى مجالات التدريب والتأهيل بما يمثل خطوة لدعم علاقات التعاون ونقل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين .

حضر اللقاء عدداً من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والملحق العسكرى اليونانى بالقاهرة .