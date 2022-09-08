الفريق أسامة عسكر يناقش مع محافظ الشرقية الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة»

عقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري بنطاق محافظة الشرقية “حياة كريمة”، بحضور ممثلي وزارات الصحة والسكان والبترول والثروة المعدنية والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب والرياضة والموارد المائية والرى والزراعة وإستصلاح الأراضي والنقل والتنمية المحلية والتضامن الإجتماعى والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

تناول الاجتماع استعراض إجراءات العمل بالمشروعات المُستهدف تنفيذها بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمحافظة الشرقية ، تضمن المراحل التي تم الإنتهاء من تنفيذها والمشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة ، وبحث المصاعب والعقبات التي تحول دون دفع وتيرة العمل ببعض المشروعات ومقترحات حلها بالتنسيق بين الأجهزة المعنية بالدولة لإستكمال العمل بها وفقاً للمعدلات الزمنية المخططة.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة علي حرص القوات المسلحة على المتابعة الميدانية والدورية للموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة التي تؤثر بشكل مباشر في تحسين كافة الجوانب المعيشية ومستوي الخدمات المقدمة للمواطنين خاصةً ما يتعلق بالبنية الأساسية والخدمات وغيرها من المشروعات بجميع محافظات الجمهورية.

حضر الإجتماع عدد من قادة القوات المسلحة وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الإستشاري المختص بمتابعة المشروع.