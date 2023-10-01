الفريق أسامة عسكر يشهد عدة أنشطة تدريبية لأحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بياناً عملياً لتنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية لأحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني.

وذلك في إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

بدأت الإجراءات بكلمة اللواء أ ح محمـد ربيع قائد الجيش الثانى الميدانى أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم لكافة تشكيلات ووحدات الجيش الثانى الميدانى لتكون قادرة على أداء مهامها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف.

تضمن البيان عرضا ملخصا لفكرة البيان والتوجيه الطبوغرافى والتكتيكى لأرض الإصطفاف ، وكذلك استعراض عدة مراحل تدريبية مخططة لمختلف الأسلحة والتخصصات المشاركة .

ونقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لكافة العناصر المشاركة.

كما ناقش عدداً من القادة والضباط المشاركين بالبيان فى الأسلوب الأمثل لتنفيذ المهام المكلفين بها، مشيداً بالمستوى الراقي الذي ظهرت به كافة العناصر المنفذة مما عكس مستوى الاستعداد القتالي العالي والاحترافية في تنفيذ المهام.

حضر تنفيذ البيان عدد من قادة القوات المسلحة.