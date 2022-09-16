الفريق أسامة عسكر يزور مصابي العمليات الحربية بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبري القبة

زار الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من مصابي العمليات الحربية من الضباط وضباط الصف والجنود من أبطال القوات المسلحة الذين يخضعون للعلاج حالياً بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبري القبة وقد أصيبوا أثناء أدائهم لمهامهم في التصدي للإرهاب بشمال سيناء للاطمئنان على حالتهم الصحية.

واطمئن رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال الزيارة على توفير سبل الرعاية الصحية للمصابين , وأوصى بتوفير كافة الإمكانات الطبية والعلاجية الفائقة وسبل الدعم الكامل لهم بإشراف نخبة من الخبراء والأطباء المتخصصين لمتابعة الحالة الصحية لكافة الأبطال.

ونقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للمصابين وتمنياته لهم بالشفاء العاجل، مشيداً بما قدموه من بطولات وتضحيات فى التصدى للإرهاب، معرباً عن امتنانه بما لمسه من روح معنوية عالية لدى الأبطال من المصابين واستعدادهم الدائم للعمل والتضحية والعطاء.

وأكد المصابون أن الإصابة لن تثنيهم عن العودة لاستكمال مهامهم المقدسة من أجل أن تبقى راية الوطن عالية خفاقة مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

حضر الزيارة عدد من قادة القوات المسلحة.