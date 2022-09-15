الفريق أسامة ربيع يشيد بمرشدي هيئة قناة السويس ويثمن دورهم في تجاوز التحديات

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس مساء أمس الأربعاء، احتفالية الهيئة بمناسبة الذكرى الـ 66 لعيد المرشد وذلك بنادي واحة 29 مارس بالإسماعيلية، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة ولفيف من كبار مرشدي الهيئة.

وتحرص قناة السويس على الاحتفال بذكرى عيد المرشد في ليلة 14 سبتمبر، وهو اليوم الذي شهد انتصار الإرادة المصرية على المؤامرة الأجنبية بانسحاب المرشدين الأجانب التي كانت تهدف إلى النيل من الوطن بعد قرار تأميم قناة السويس عام 1956.

وقام الفريق خلال الحفل بتكريم ١٤ مرشداً من أصحاب الكفاءات وذوي مسيرة العطاء المتميزة في خدمة حركة الملاحة في قناة السويس.

استهل اللقاء بعرض عدد من الأفلام التسجيلية عن قناة السويس، تبعها كلمة للربان محمد زكريا حسين كبير مرشدين ممتاز، وهو أحد أقدم المرشدين بالهيئة، والذي وجه الشكر للفريق أسامة ربيع على الدعم الذي يوليه للمرشدين وتشجيعه الدائم لهم، مؤكداً أن المرشدين كانوا على قدر المسئولية في المواقف الصعبة وتمكنوا من تجاوز العقبات والتحديات التي واجهتهم.

ومن جانبه توجه الفريق أسامة ربيع في كلمته بالشكر للمرشدين مثمناً دورهم العظيم وجهودهم المبذولة من أجل الارتقاء بالقناة ورفعة شأنها، لتظل القناة الأقصر والأسرع والأكثر أماناً عالمياً، ناقلاً لهم إشادة وتحية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها قناة السويس مثل أزمة فيروس كورونا المستجد، وكذلك الملحمة البطولية التي قدمها المرشدون بعد تعويم سفينة الحاويات العملاقة EVER GIVEN، حيث نجح مرشدوا الهيئة في تسيير وإرشاد 422 سفينة خلال 4 أيام فقط بمعدل فاق الـ 100 سفينة يومياً.

جدير بالذكر أن حركة الملاحة شهدت اليوم عبور 83 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية 4.7 مليون طن، حيث عبرت من الشمال 39 سفينة بحمولات 2.1 مليون طن على رأسهم سفينة الحاويات العملاقة EVER GENIUS بحمولة 224 ألف طن، ومن الجنوب عبرت 44 سفينة بحمولات 2.6 مليون طن على رأسهم سفنية الحاويات العملاقة OOCL GERMANY بحمولة 220 ألف طن.