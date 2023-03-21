الفريق أسامة ربيع يشهد رفع العلم المصري على قاطرة «أمين زيد» بترسانة بورسعيد البحرية

يشهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، احتفالية ترسانة بورسعيد البحرية برفع العلم المصري على القاطرة” أمين زيد” أحدث قاطرات الأسطول ضمن الاستراتيجية الطموحة لتحديث وتطوير الأسطول البحري للهيئة، وذلك بحضور ممثلي عدد من التوكيلات الملاحية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وقيادات الترسانة، وأعضاء نقابة العاملين بالهيئة.

تعد القاطرة الجديدة هي الثالثة ضمن سلسلة تضم ٦ قاطرات جاري بنائها ضمن بنود التعاقد بين هيئة قناة السويس و ترسانة جوانزو الصينية والذي يتضمن بناء ثلاثة قاطرات بالترسانة الصينية، وثلاث قاطرات مماثلة بترسانة بورسعيدالبحرية.

والقاطرة الجديدة” أمين زيد” هي الإضافة الأحدث للأسطول البحري للهيئة وهي الشقيقة للقاطرتين “محمد بشير ” و” نبيل الهلالي” بقوة شد 75 طنا تم الانتهاء من بنائهما بترسانة جوانزو الصينية وفق التكنولوجيا الأحدث عالميا.

أما القاطرات الثلاث الجاري بنائها بترسانة بورسعيد البحرية هي القاطرات” محمد نجم” و”محمد الغمري” و” جلال الديب” فجاري استكمال بنائها بالتعاون والتكامل بين كل من ترسانة بورسعيد البحرية والشركة البورسعيدية للإنشاءات البحرية وترسانة بورتوفيق حيث تتولى ترسانة بورسعيد بناء بلوكات المنتصف فيما يتم بناء مقدم ومؤخر القاطرات بالشركةالبورسعيدية للإنشاءات البحرية، وتتولى ترسانة بورتوفيق تجهيز بلوكات الإعاشة بالقاطرات.

وتتماثل المواصفات الفنية للقاطرات، حيث يبلغ طول القاطرة ٣٢ مترا، وعرضها ١٢.٨ متر، وتعمل برفاصات ASD، وتصل قوة شدها إلى ٧٥ طنا.