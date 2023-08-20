الفريق أسامة ربيع يستقبل السفير الكوري الجنوبي لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، السفير كيم يونج هيون سفير دولة كوريا الجنوبية بالقاهرة، يرافقه وفد رفيع المستوى، بهدف بحث سبل التعاون المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

رحب الفريق أسامة ربيع بالسفير كيم يونج هيون في زيارته الأولى لهيئة قناة السويس منذ تسلمه لمهام منصبه، وأعرب عن تطلعه لاستكمال التعاون البناء بين هيئة قناة السويس والمؤسسات والشركات الكورية الجنوبية العاملة في المجال البحري لاسيما في المجالات المتعلقة بالتحول الأخضر.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس بدأت أولى خطواتها الفعلية في التوجه نحو التحول الأخضر بتعزيز استخدام الطاقة النظيفة في تشغيل محطات الإرشاد الموجودة على طول القناة، وتعزيز إمكانيات أسطول الهيئة لمكافحة الانسكاب البترولي، علاوة على سعيها لتبني مبادرات تحويل وحداتها البحرية للعمل بالوقود الأخضر.

واستعرض رئيس الهيئة مستجدات العمل بمشروعات تطوير المجرى الملاحي التي تنفذها الهيئة خلال الآونة الأخيرة، وعلى رأسها مشروع تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة، والذي يستهدف ازدواج المنطقة من الكيلو متر 122 إلى الكيلو متر 132 ترقيم قناة، بطول 10 كيلو متر، بالإضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو متر 132 وحتى الكيلو متر 162 ترقيم قناة.

وأكد الفريق ربيع على ما تستهدفه استراتيجية التطوير المستمرة للمجرى الملاحي من الحفاظ على المكانة الرائدة للقناة وتعزيز تنافسيتها ورفع تصنيفها العالمي، بزيادة قدرتها العددية والاستيعابية، ورفع عامل الأمان الملاحي وغيرها من المزايا الملاحية التي تلعب دوراً مهماً في كسب ثقة العملاء من التوكيلات الملاحية.

من جانبه، أعرب السفير الكوري الجنوبي كيم يونج هيون، عن سعادته واعتزازه بزيارته لقناة السويس في إطار علاقات الشراكة والصداقة الممتدة، مؤكداً على الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها القناة في المجتمع الملاحي وما تمثله من ممر محوري ومستدام لتجارة كوريا الجنوبية.

وأوضح السفير يونج أن نسبة التجارة الخارجية لدولة كوريا الجنوبية تتجاوز ال 70% مما يجعل من قناة السويس بوابة رئيسية لتجارة كوريا الجنوبية، مشيدا بحجم التطور الهائل الذي تشهده مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة.

وأشاد السفير الكوري الجنوبي بالجهود التي قطعتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية في تبني مشروعات عملاقة لتطوير بنيتها التحتية بدءا من تطوير المجرى الملاحي للقناة بحفر قناة السويس الجديدة، مرورا بمشروعات تطوير موانئ منطقة القناة وشبكة الطرق التابعة لها وإنشاء سلسلة الأنفاق العملاقة وما لها من دور حيوي نحو تسهيل حركة التجارة بمنطقة قناة السويس وجذب الاستثمارات الخارجية.

في نهاية اللقاء، أهدى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة درع قناة السويس الجديدة إلى السفير الكوري، وفي المقابل أهدى السفير هدية تذكارية للفريق أسامة ربيع، ثم دعاه للقيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.