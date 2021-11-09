الفريق أسامة ربيع : نعمل على زيادة السفن اليومية بإزدواج الممر الملاحي بمنطقة بحيرات قناة السويس

قال الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن الهيئة تعمل على زيادة السفن اليومية بإزدواج الممر الملاحي بمنطقة البحيرات

جاء ذلك في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأكد أن وصول الكراكة حسين طنطاوي لمياه القناة تمثل أهمية بالغة حيث تحمل مميزات كثيرة أولها أنها تعمل في القاع الصخري والصلب وهو مايتميز به القطاع الجنوبي في قناة السويس ولم يكن لدينا مايعمل في هذه القطاع المتصف بأنه صخري وصلب في قطاع الجنوبي للقناة “

وكشف أن الكراكة تعمل بقوة 3600 متر مكعب في الساعة بما يتجاوز شهرياً مليون متر مكعب تكريك.

وأضاف: “تم تصميمها على أحدث الانظمة الالكترونية وتتمكن من التصوير تحت المياه بالابعاد الثلاثية تتيح للقيادة الاضطلاع على كافة التفاصيل، وهي من أكبر الكراكات الموجودة في الشرق الأوسط”.



ورداً على سؤال الحديدي حول أخر تطورات أعمال الحفر والتعميق في مجرى القناة قال ربيع : ” لازلنا نعمل على ذلك بداية من الكيلو 122 إلى حتى الكليو 162 بواقع 40 كيلو”.

وأضاف: “تحتوي تفاصيل الحفر والتعميق والتطوير على 10 كيلو مابين الكيلو 122 وحتى 132 وتقع في البحيرات المرة وهي المنطقة التي تشهد إجراءات الازدواج لقناتين وهو ما سيسمح بزيادة عدد السفن العابرة بنحو 6 سفن”.

وأوضح أن أعداد السفن بدأت في التزايد وبقينا بنتكلم عن مرور 70 أو 82 سفينة بشكل عادي يومياً مما يتطلب توسيع المجرى وإزواجه ليسمه بإستيعاب المزيد”.

وأعلنت هيئة قناة السويس في بيان رسمي في وقت سابق زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن بنسبة 6% خلال عام 2022، وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إنه سيتم تطبيق الزيادة المُقررة بداية من شهر فبراير المقبل، واستثناء السفن السياحية وناقلات الغاز الطبيعي المسال من هذه الزيادة حيث سيتم تثبيت رسوم عبورها على ما كانت عليه خلال عام 2021.