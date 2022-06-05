الفريق أسامة ربيع: لن يحدث أن يشاركنا أحد في إدارة قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن الهيئة بكاملها إدارة مصرية خالصة ولن يحدث أن يتم دخول أحد يشاركنا في إدارتها ، و منذ 47 عاما تدار القناة بأيدي مصرية ، خلال تلك الفترة عبرت 900 ألف سفينة بإيرادات بلغت 131 مليار دولار .

أضاف ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد أنه متوقع تحقيق 7 مليارات دولار ايرادات هذا العام.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يتابع باستمرار ما يحدث من تطوير في القناة، أنه عندما حدثت واقعة السفينة الجانحة حازت قناة السويس على اهتمام جميع المصريين .

وأوضح ربيع أنه لولا القناة الجديدة لانخفضت اعداد السفن العابرة، مشيرا إلى أنه في شهر مايو الماضي عبرت 1916 سفينة .

وأشار الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة ان القناة تمثل 12٪ من حجم حركة التجارة العالمية و مستهدف الوصول إلي 15٪ .

وأوضح ربيع ان الحرب الروسية الأوكرانية أثرت إيجابا على العبور من قناة السويس نتيجة إغلاق البحر الأسود ، مشيرا إلى أنه سيتم غدا عبور 80 سفينة بحمولة أكثر من 2 مليون طن .