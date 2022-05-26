الفريق أسامة ربيع: قناة السويس شريان الحياة لمنطقة القناة

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن قناة السويس القديمة كانت مشروعا قوميا استغرق تنفيذه نحو 10 سنوات واستشهد خلاله 120 ألف شخص، لافتا إلى أن الحفر تم بأدوات بدائية، موضحا أنها سميت بقناة السويس لأنه لم يكن هناك مدينتي بورسعيد والإسماعيلية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد اليوم الخميس لمناقشة مشروع موازنة الهيئة عن السنة المالية 2022/ 2023، فيما يخص هيئة قناة السويس.

وأضاف رئيس الهيئة أن المجرى الملاحى كان هو شريان الحياة للمنطقة، لافتا إلى أن ما حدث بعد حفر قناة السويس الجديدة، ظهرت مدن الإسماعيلية وبورسعيد والسويس الجديدة نتيجة حفر القناة الجديدة التى تم حفرها فى عام واحد فقط.

وأشار إلى أن القناة القديمة ضمن التصنيف العالمى لم تكن على المستوى المطلوب رغم أنه تم حفرها بعمق 8 أمتار فقط ووصلت أعماقها إلى 22 مترا إلا أنها لم تكن كافية للسفن العملاقة، مشيرا إلى أن أي عطل في أي سفينة كان يعطل سير الملاحة بالمجرى الملاحي، موضحا أن الشعب المصري نجح فى جمع 64 مليار جنيه خلال أيام للمساهمة فى بناء مشروع قومى عملاق، مما يشير إلى التفاف الشعب حول الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستعرض الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس مشروع تطوير القطاع الجنوبى لقناة السويس بطول 40 كيلو متر من الكيلو 122 حتى الكيلو 162، لافتا إلى أن المشروع يستهدف توسعة وتعميق المجرى الملاحى لاستيعاب أجيال جديدة من السفن لم تصنع بعد فى إطار التخطيط المستقبلى، مشيرا إلى أن العمل يتم بكراكات الهيئة، وأن العمل قائم على مدار 24 ساعة دون تعطيل المجرى الملاحى.