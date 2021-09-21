الفريق أسامة ربيع: عملية التوسيع بمجرى قناة السويس ستنتهي قبل موعدها

توقع رئيس هيئة قناة السويس، ارتفاع معدلات الإنجاز بدخول كراكتي "مهاب مميش" و"حسين طنطاوي

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، استمرار عملية توسعة وتعميق المجرى الجنوبي للقناة الذي بدأت فيه الهيئة قناة السويس في أعقاب أزمة السفينة الجانحة ” إيفر جيفين.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية لرئيس هيئة قناة السويس، خلال برنامج “كلمة أخيرة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وقال أسامة ربيع: “شغالين من منذ منتصف مايو منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقناة السويس وحالياً موجود أربع كراكات في البحيرات المرة الصغرى التي بدأنا العمل فيها لتوسعة المجرى عبر الازدواج بواقع 10 كيلو بما يسمح بزيادة معدلات عبور السفن خلالها بواقع ستة سفن”.

وأضاف: “أدخلنا الآن الكراكة الأحدث كراكة مهاب مميش وفي أعقاب ذلك بأسبوعين وفور الانتهاء من التجارب سيتم إدخال الكراكة حسين طنطاوي للمجرى الجنوبي حيث يهدف غلى التوسعة 30 كيلو وتعميق أيضاً بالتوزي مع 10 كلم في البحيرات المرة”.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس ، إلى أن المعدلات من المتوقع أن تزيد بدخول الكراكتين “مهاب مميش” و”حسين طنطاوي”.

وتوقع أن ينتهي العمل بعملية التوسعة بدخول الكراكتين، قبل الموعد المقرر لحداثتهما وقدرتهما على سرعة الإنجاز.

وحول شحوط السفن قال : “السفينة الأخيرة لم يكن شحوط بمعناه لكن نتيجة أعطال ماكينات فيما يخص الدفة أو غيره”.

وأضاف: “الواقع أن الفترة الماضية كانوا سفنتين وليست سفينة واحدة خلال الشهر الماضي أحدهما كانت في الكيلو54 في بورسعيد وشهدت عطلاً في الدفة مما نجم عنه ركنها جانباً بواسطة القبطان حتى إتمام عملية الاصلاح وبالتالي هو مش شحوط لكن أعطال معتادة”.