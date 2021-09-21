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الفريق أسامة ربيع: باكتمال منظومة الأنفاق الستة أصبحت سيناء في قلب الوطن

أكد أن منظومة الانفاق الستة تجذب الاستثمار وتيسير على المستثمرين وتمثل قيمة مضافة حقيقية
المال - خاص 1:50 ص, الأربعاء, 22 سبتمبر 21 1:50 ص, الأربعاء, 22 سبتمبر 21

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كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس ، مزايا افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في طليعتها نفق الشهيد أحمد حمدي2، مؤكدا أنه عقب اكتمال منظومة الأنفاق الستة أصبحت سيناء في قلب الوطن.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية لرئيس هيئة قناة السويس، خلال برنامج “كلمة أخيرة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وقال: “نفق الشهيد أحمد حمدي “2”، النفق الخامس الذي يُفتتح في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد نفقين في الإسماعيلية و2 آخرين في بور سعيد وكل نفق يكون في اتجاه  الشرق إلى الغرب أو العكس، ليربط بين شرق وغرب قناة السويس وبين قارتي آسيا وإفريقيا”.

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وأوضح أن الفارق بين نفق الشهيد أحمد حمدي1و2 أن الأول  ياخذ في الاتجاه من الغرب للشرق بينما الجديد اليوم أن أحمد حمدي 2 يتجه من الشرق إلى الغرب.

وأكد اكتمال منظومة الأنفاق الستة بداية من أربعة أنفاق في الاسماعلية وبورسعيد يضاف إليهما نفق الشهيد أحمد حمدي 1القديم ثم أحمد حمدي 2 الجديد هي منظومة مكتملة بإجمالي 20 نقطة عبور من الشرق إلى الغرب والعكس .

وأوضح  أنه بافتتاح سادس أنفاق المنظومة الثلاثاء وهو نفق الشهيد أحمد حمدي 2 تكون اكتملت تلك المنظومة وأصبحت سيناء فعلياً في قلب الوطن

وقال إنه أصبح مدد العبور من الشرق إلى الغرب وفي كل مكان لا تتجاوز  7 دقائق وهو بمثابة تشجيع للمستثمر لضخ استثماراته بسهولة ويسر نظراً لسهولة نقل البضائع والمعدات بكل سهولة.

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وأبان أن شريان حياة جديد يربط بين الدلتا وشبه جزيرة سيناء، ليسهل انتقال المواطنين من وإلى غرب القناة، وكذا البضائع ومستلزمات التنمية ويضاعف فرص الاستثمار والعمل بسيناء.

وقال إنه “أيضاً يشجع المواطنين على الانتقال اليسير  بدلاً من المعديات التي كانت تأخذ وقتاً طويلاً حيث أن الانفاق  يسيرة وتعمل على مدار 24 ساعة”.

وأوضح أن معدلات عبور المركبات عبر سلسلة الأنفاق وصلت إلى 4 أضعاف معدلات عبور باقى المحاور، ما يؤكد أن الأنفاق تظل هي الخيار الأول للمواطن والمستثمر في رحلة العبور بين ضفتى القناة.

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وأكد أن هذه المنظومة من الأنفاق العملاقة تقوم بدور فاعل في زيادة معدلات الصادرات من موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سواء في بورسعيد أو السويس.

وشدد على أن الهيئة تقوم بإدارة وصيانة وتشغيل منظومة محاور العبور بأكملها على مدار الساعة من خلال أحدث أنظمة التشغيل الإلكترونية مع الاستعانة بأحدث وسائل الفحص المستخدمة في فحص المركبات والأفراد بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة.

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