الفريق أسامة ربيع: الرئيس السيسي وجه بزيادة عدد القاطرات الجديدة إلى 10

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن الهيئه تتبني استراتيجية طموحة تستهدف تنويع مصادر الدخل والتحول الرقمي وتجديد الأسطول ، لافتا إلى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه بزيادة عدد القاطرات إلى ١٠ قاطرات يتم تدشين واحدة كل 6 شهور حتى يتم تجديد أسطول الهيئة بالكامل.

ويشمل برنامج تجديد الأسطول بناء ٢٢ قاطرة حيث تم الانتهاء من بناء أربعة قاطرات بترسانة بورسعيد بحرية بقوة شد ٧٠ طنا، بالإضافة إلى بناء ٦ قاطرات ضمن التعاقد مع شركة جوانزوا الصينية، علاوة على بناء ١٠ قاطرات جديده بقوة شد ٨٥ طن، وخلال الفترة المقبلة سيتم التعاقد على بناء قاطرتين إنقاذ بقوة شد ١٨٠_ ٢٠٠ طن.

وأضاف رئيس الهيئة أن استراتيجية تطوير الأسطول البحري تتم بالتوازي مع استراتيجية تطوير المجرى الملاحى للقناة حيث تعكف الهيئة على استكمال أعمال تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي بشقيه بنسبة إنجاز بلغت 46.6% في مشروع ازدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى، ونسبة 81 % لمشروع توسعة وتعميق القطاع الجنوبي

المهندس ياسر درويش رئيس تحركات القناه

ومن ناحيته أكد المهندس ياسر عبد القادر درويش رئيس تحركات هيئة قناة السويس بأن الهيئة تكرم رموزها بإطلاق أسمائهم على الوحدات البحرية التى يتم تصنيعها وتدشينها لتنضم إلى أسطول الهيئه لافتا أن الفريق أسامه ربيع يختار الأسماء الأكثر تأثيرا فى تاريخ العمل البحري بقطاعات الهيئة حيث قامت الهيئه مؤخرا بتدشين ٣ قاطرات تحمل أسماء محمد بشير ونبيل الهلالي وأمين زيد

وأشار درويش أن سياسة الهيئه تتجه لدعم أسطولها ببناء مزيد من القاطرات لمواجهة كافة الظروف الطارئة ومواكبة التطور فى إعداد السفن العابره للقناه والتى قفزت خلال يوم ١٣ مارس إلى ١٠٧ سفينه

جاء ذلك على هامش فعاليات ، احتفالية ترسانة بورسعيد البحرية اليوم برفع العلم المصري على القاطرة” أمين زيد” أحدث قاطرات الأسطول ضمن الاستراتيجية الطموحة لتحديث وتطوير الأسطول البحري للهيئة، .

القاطرة الجديدة” أمين زيد” هى الإضافة الأحدث للأسطول البحري للهيئة وهى الشقيقة للقاطرتين” محمد بشير ” و” نبيل الهلالي” بقوة شد 75 طن تم الانتهاء من بنائهما بترسانة جوانزو الصينية وفق التكنولوجيا الأحدث عالميا.

و تتماثل المواصفات الفنية للقاطرات، حيث يبلغ طول القاطرة ٣٢ مترا، وعرضها ١٢.٨ متر، وتعمل برفاصات ASD، وتصل قوة شدها إلى ٧٥ طن.

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