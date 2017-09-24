الفريق أحمد خالد: تطوير الأسطول البحرى يدفع التنمية الاقتصادية

❐ الوحدة الشبحية الجديدة تصل خلال النصف الثانى من أكتوبر ❐ نسعى إلى حماية المصالح الاقتصادية فى البحرين الأحمر والمتوسط ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعيةبدور إبراهيمأكد الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، حرص القوات المسلحة المصرية على تنويع آليات وأساليب التسليح وتطوير وتحديث الأسطول البحر

❐ الوحدة الشبحية الجديدة تصل خلال النصف الثانى من أكتوبر

❐ نسعى إلى حماية المصالح الاقتصادية فى البحرين الأحمر والمتوسط ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية

بدور إبراهيم

أكد الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، حرص القوات المسلحة المصرية على تنويع آليات وأساليب التسليح وتطوير وتحديث الأسطول البحرى، لتعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات القائمة والمستقبلية بالمنطقة.

وأشار إلى أن الاهتمام بتطوير الأسطول البحرى، يسهم فى تحقيق الأهداف الأمنية والاستقرار ومواجهة الإرهاب، إلى جانب دفع التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن 90 % من التجارة العالمية تتم حاليا عبر البحر وأن إدخال قطع بحرية مميزة وحديثة ومنها فرقاطة «سجم الفاتح» التى انضمت إلى الأسطول مؤخرا، ستسهم فى عملية جذب الاستثمارات بما يعود على المواطن بتوفير المزيد من فرص العمل.

وقال إن الآونة الأخيرة شهدت تطوراً فى القدرات القتالية للقوات البحرية، فتم إبرام أكثر من أربعة عقود وفق أحدث نظريات التسليح العالمية، وتم إدخال العديد من الوحدات البحرية الحديثة ومنها حاملة المروحيات «مستيرال» والفرقاطة «تحيا مصر» من طراز «فريم» وعدد من لنشات الصواريخ المتطورة والغواصات، وشمل التطوير القواعد والموانئ البحرية وترسانة القوات البحرية حتى أصبحت القوات البحرية على درجة عالية من الكفاءة القتالية والفنية التى تمكنها من تأمين المصالح الحيوية للدولة.

وتابع: «تتمتع القوات البحرية برصيد وافر من الخبرات العملية والعلمية مما جعلها تحظى بسمعة مرموقة على المستويين الإقليمى والعالمى وتسارع كثير من الدول بطلب التعاون معها فى مجال التدريب المشترك وإجراء المناورات البحرية، والالتحاق بدوراتها وتبادل الخبرات مع تشكيلتها القتالية ومنشآتها التعليمية.

وشدد على اعتزاز القيادة المصرية بعمق وقوة العلاقات المصرية الفرنسية، وتقارب وجهات النظر فى العديد من القضايا والموضوعات علي الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن الفرقاطة «سجم الفاتح » التى تم تصنيعها فى فرنسا تعد الأكثر تطورا فى البحرية المصرية، لتعزيز قدرتها على تحقيق الأمن البحرى وحماية الحدود والمصالح الاقتصادية فى البحرين الأحمر والمتوسط، وتكون قوة ردع لتحقيق السلام وتوفير حرية الملاحة البحرية الأمنة، ودعم أمن قناة السويس كشريان مهم للتجارة البحرية الدولية فى ظل التهديدات والتحديات التى تشهدها المنطقة.

وأوضح أن ذلك يأتى فى إطار حرص مصر علي الاحتفاظ بأعلي درجات القدرة والجاهزية كقوة تحمي السلام وتكافح الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وسعيها المستمر إلي تنمية علاقاتها القوية مع حلفائها وشركائها والتعاون معهم لتحقيق الآمال والتطلعات المشتركة نحو الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن «القرويطة» الشبحية «الفاتح» من طراز «GOWIND» وتتمتع بقدرة عالية على الإخفاء والتموية.

وأكد أنه من المقرر وصولها إلى مصر خلال النصف الثانى من شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن أهمية انضمام هذا النوع الجديد من الوحدات البحرية إلى أسطول القوات البحرية المصرية، تكمن فى الحماية والتصدى للتهديدات حيث تعرضت منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الخمس الأخيرة

إلى تغيرات جيوإستراتيجية وسياسية وأمنية حادة لم تؤثر فى تغيير شكل المنطقة فحسب، بل وغيرت أيضاً فى نمط التحديات والتهديدات الموجودة بها وساهمت فى إبراز أشكال جديدة من الجرائم التى ترتكب بحراً.

وشدد على أن مصر وفرنسا تتفقان تماماً على أن الإرهاب يمثل تهديداً حقيقياً لكل دول العالم وليس دولةً بعينها، فلم تعد التحديات الأمنية تقتصر على التهديدات العسكرية بشكلها التقليدى فقط، بل أضيف لها وبكثافة تهديدات الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة، وقد استوجب ذلك تغيير المفهوم التقليدى للأمن المبنى على قدرة الدولة على حماية أراضيها وحدودها البحرية، فى مواجهة أى غزو خارجى إلى مفهوم التعاون المشترك والمستدام بين الدول لمجابهة التهديدات من منبعها.

وأكد أن القوات البحرية المصرية تحمل على مدار تاريخها لواء الفتح البطولى لتؤدى دورها فى تأمين المسرح البحرى بجمهورية مصر العربية، وإحكام السيطرة عليه، لافتا إلى أن التطوير لم يقتصر على الوحدات الحديثة فقط، بل امتد ليشمل نقل تكنولوجيا التصنيع والبناء بالاعتماد على العقول والسواعد المصرية وفى الوقت الحالى يتم تصنيع أول قرويطة

طراز (GOWIND) بشركة ترسانة إسكندرية من أصل 4 تعاقد يضم عدداً من القرويطات التى سيتم تصنيعهم بالتتالى بجمهورية مصر العربية وبالتعاون مع شركة (NAVAL GROUP) الفرنسية.

وأوضح أن التعاون مع الشركة الفرنسية نموذج فعال للتعاون المستمر والمثمر بين مصر وفرنسا، ودليل قاطع على العلاقات العسكرية الوطيدة والقوية بين البلدين، فقد تطورت العلاقة بدءاً من شراء الفرقاطة «فريم» ومروراً باستلام حاملتى المروحيات المستيرال، وليس انتهاء باستلام القرويطة طراز (GOWIND) ونقل تكنولوجيا البناء والتصنيع المشترك .

نفذت فى 36 شهراً بناء على طلب الجانب المصرى

«الفاتح» إضافة نوعية لسلاح البحرية

❐ الفرقاطة واحدة من أصل 4 ويتم بناء شقيقاتها الثلاث بترسانة الإسكندرية

تشهد القوات البحرية المصرية فى الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية فى منظومات التسليح والكفاءة القتالية، مع الحرص على اتباع أحدث النظم العالمية، تسلمت القوات المسلحة الوحدة الشبحية الأولى من طراز «جوويند» «سجم الفاتح» والتى تم بناؤها بشركة «نافال جروب» الفرنسية ، إيذانا بدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية، وهو ما يعد إضافة نوعية لسلاح البحرية المصرية.

وخلال الاحتفال الذى أقيم فى ميناء لوريون الفرنسى، نهاية الاسبوع الماضى قام الفريق أحمد خالد حسن، قائد القوات البحرية برفع العلم المصرى على «سجم الفاتح»، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة المصنعة «نافال جروب» و عدد من قادة القوات البحرية المصرية والفرنسية والملحق العسكرى المصرى بباريس، وممثلى الشركة الفرنسية المصنعة لـ «الجوويند».

وأكد مسئولو الشركة الفرنسية لـ «المال» أن تنفيذ «الفاتح» خلال أقل من 36 شهراً مثل تحديا كبيرا أمام الشركة فى ظل تطلب مهمة التصنيع فترة زمنية أطول، مشيرين إلى أن العمالة الفرنسية تحتاج إلى تنفيذ الأعمال فى برنامج زمنى غير مضغوط.

وتعد «سجم الفاتح» واحدة من أصل 4 فرقاطات شبحية تم التعاقد عليها بين مصر وفرنسا ، ليتم بناء الأولى فى فرنسا ، و الوحدات الثلاث بترسانة الإسكندرية وبالسواعد والعقول المصرية بالتعاون مع الجانب الفرنسى ، بما يعكس جهود القيادة السياسية ودعمها القوى لدفع علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين الصديقين فى العديد من المجالات.

وتتميز «سجم الفاتح» بالقدرة على الإبحار لمسافة 4 آلاف ميل بحرى بسرعة تصل إلى 25 عقدة ، ويبلغ طولها 103 أمتار ، وتصل إزاحتها إلى 2540 طنا ، وتتمتع بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التى تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر، ومساندة وحماية القوات البرية بطول الساحل خلال العمليات الهجومية والدفاعية ، بجانب مهام تأمين خطوط المواصلات البحرية وحراسة القوافل والسفن المنفردة فى البحر والمراسى، بما يمكنها من حماية أمن وسلامة السواحل والمياه الإقليمية والاقتصادية والأمن القومى المصرى ، مما يجعلها بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية فى دعم قدرتها على حماية الأمن القومى المصرى.

وقد تم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على «الفاتح» فى توقيت قياسى ، وفقا لبرنامج متزامن تم تنفيذه على مرحلتين بمصر وفرنسا وبالتعاون مع الجانب الفرنسى، إذ بذل رجال القوات البحرية الجهد فى التدريب على جميع التقنيات الحديثة المزودة بها.

3.2 مليار يورو حجم مبيعات المجموعة فى 2016 ولديها 12800 عامل

نافال جروب: نستهدف زيادة الاستثمارات إلى 5 مليارات يورو

أكد هيرفى جييو، رئيس مجلس إدارة مجموعة «نافال جروب»، أنه يستهدف الوصول بحجم استثمارات المجموعة إلى 5 مليارات يورو خلال المرحلة المقبلة، عبر تفعيل إستراتيجية توسعية تعتمد على افتتاح أفرع جديدة، وضخ استثمارات أماكن مختلفة منها مصر، والتى تعتزم افتتاح فرع للتصنيع والصيانة فى محافظة الإسكندرية.

وأضاف أن تسليم الوحدة الشبحية «سجم الفاتح» فى توقيت قياسى وفقا للبرنامج الزمنى المتفق عليه، والمحدد بـ 36 شهراً فقط، مثل تحديا أمام الشركة وعمالتها وأكسبهم خبرات جديدة من جهة سرعة الإنجاز مع الالتزام بالجودة، مشيرا إلى حرص الشركة على الالتزام بالتعاقد للحصول على ثقة الجانب المصرى، ودعم التعاون واستمراره بين الطرفين.

ولفت إلى أن الإمكانيات التقنية الهائلة التى زودت بها الوحدة من منظومات رصد إلكترونية وقتالية متعددة عالية القدرة، تمكنها من تنفيذ الرصد والتتبع والاشتباك مع الأهداف الجوية والسطحية وتحت السطح.

ولفت إلى أن الوحدة ثمرة لاتفاقيات طويلة الأمد تم توقيعها بين القوات البحرية لكلا البلدين الصديقين، موضحا أن الفاتح هى رابع سفينة تسلمها الشركة للبحرية المصرية ضمن اتفاق الشراكة الإستراتيجية وطويلة الأمد مع مصر، فقد سبق وسلمت الفرقاطة «فريم» فى 2015 وسفينتى «ميسترال» فى 2016.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تصنيع وتنفيذ العديد من السفن والغواصات لعدة دول فى المرحلة المقبلة، منها ماليزيا والتى طلبت 6 وحدات طراز «جوويند».

ولفت إلى أن المجموعة رائدة فى مجال الدفاع البحرى ولاعب رئيسى فى مجال الطاقات المتجددة البحرية، وتستخدم درايتها ومواردها الصناعية وقدرتها على ترتيب شراكات إستراتيجية مبتكرة، كما تصمم المجموعة الغواصات وسفن السطح وتنتجها وتؤمن صيانتها، وقد حققت المجموعة مبيعات 3.2 مليار يورو ويعمل لديها 12800 موظف.