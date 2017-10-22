الفريق أحمد خالد: استراتيجية تطوير القوات البحرية ترفع معدلات النمو

نضع رفع كفاءة ما نملكه من قدرات قتالية على قمة الأولويات نهتم بالتأهيل العلمى للفرد والمحافظة على الكفاءة الفنية والقتالية انضمام «سجم الفاتح» و«سجم شباب» تسهم فى تأمين الأهداف الاقتصادية معايير خاصة لعملية الإحلال والتجديد للوحدات البحرية إعادة تنظيم القوات وتقسيمها إل

نضع رفع كفاءة ما نملكه من قدرات قتالية على قمة الأولويات

نهتم بالتأهيل العلمى للفرد والمحافظة على الكفاءة الفنية والقتالية

انضمام «سجم الفاتح» و«سجم شباب» تسهم فى تأمين الأهداف الاقتصادية

معايير خاصة لعملية الإحلال والتجديد للوحدات البحرية

إعادة تنظيم القوات وتقسيمها إلى أسطولين يسهم فى زيادة فاعلية القيادة والسيطرة

التوسع فى استخدام أحدث أنظمة المحاكيات لثقل مهارات الفرد المقاتل

تحديث البنية التحتية من «منشآت وأرصفة وورش» لتتواكب مع التطوير

اختيار 21 أكتوبر عيدا للقوات البحرية احتفالا بذكرى تدمير إيلات



حوارـ بدور إبراهيم:

انتهجت القوات البحرية المصرية استراتيجية جديدة فى السنوات الأخيرة عمدت من خلالها إلى تطوير وتحديث أسطولها وإدخال العديد من القطع التى تسهم فى تحقيق نقلة نوعية للبحرية المصرية والحفاظ على أمن وحماية الحدود مع ردع كل ما يمس المصالح الاقتصادية.

ونتيجة لتلك الاستراتيجية استطاعت القوات البحرية احتلال المركز السادس عالميا بين البحريات العالمية، إضافة إلى كونها أقوى سلاح بحرى فى الشرق الأوسط وإفريقيا، وحاورت «المال» الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية والذى عدد المزايا الاقتصادية والأمنية لاستراتجية التطوير والتحديث للأسطول البحرى، والتى تم اتباعها مع عوائدها على المواطن المصرى، وإلى نص الحوار:

«المال»: البحرية المصرية تحتل المركز السادس عالميا.. كيف استطاعت ذلك وكيف يمكننا الاستفادة من هذا الترتيب؟

قائد القوات البحرية: أود الإشارة إلى أن القوات تهتم بما تملكه من إمكانات وقدرات قتالية تمكنها من تحقيق جميع المهام المكلفة بها، وليس بما ينشر عن الترتيب العالمى لها، وقد استطاعت البحرية المصرية الوصول لهذه المكانة عالميا من خلال استراتيجية واضحة ومحددة للتطوير تتضمن 3 محاور: الأول الاهتمام بالتأهيل العلمى للفرد المقاتل من خلال تطوير المنظومة التعليمية بالقوات البحرية، والثانى: المحافظة على الكفاءة الفنية والقتالية للوحدات البحرية الموجودة بالخدمة واستمرار تطويرها بأجهزة ومعدات ومنظومات تسليح حديثة.

والمحور الثالث هو تدبير وحدات بحرية حديثة مثل حاملتى المروحيات (جمال عبد الناصر وأنور السادات) طراز ميسترال، والفرقاطة الحديثة تحيا مصر طراز (فريم) ولنش الصواريخ (أحمد فاضل) طراز (مولينيا)، ولنشات الصواريخ طراز سليمان عزت وأخيرا الغواصتين (41 ,42) طراز 209/1400 وفرقاطة الفاتح طراز جوويند والقرويطة شباب مصر طراز بوهانج إضافة إلى دخول القوات البحرية مرحلة التصنيع المحلى/ المشترك بالإمكانيات الذاتية وبالتعاون مع بعض الدول الصديقة بما يمثل نقلة نوعية للقوات البحرية المصرية.

«المال»: شهدت الآونة الأخيرة إدخال العديد من الوحدات البحرية الحديثة.. كيف سيعود ذلك بالنفع على المواطن المصرى؟

قائد القوات البحرية: تواجد تلك المعدات يدعم من الحفاظ على أمن وحماية الحدود البحرية، كما أن الفترة الماضية شهدت مشروعات قومية كبرى سترفع من القدرات الاقتصادية، وتنفذ على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، إضافة إلى مشروع شرق بورسعيد والموانئ، وستسهم تلك المشروعات فى خلق استثمارات صناعية وسياحية وعمرانية بما يوفر فرص عمل لجميع أبناء الشعب المصرى، بما يسهم فى رفع معدلات النمو.

كما أن تواجد المعدات ورفع معدلات حماية الحدود يطمئن الاستثمارات ويزيد من تدفقها، وقد ضمت البحرية قطعا جديدة للأسطول، مثل سجم الفاتح من طراز جوويند الفرنسية وسجم شباب مصر من طراز بوهانج الكورية الجنوبية، وستسهم تلك القطع فى تأمين الأهداف الاقتصادية والحيوية للدولة بالبحر، وهى أحد المهام الرئيسية للقوات البحرية المصرية فى ظل تنامى اكتشافات البترول والغاز داخل المياه الاقتصادية الخالصة لمصر ولمسافات تصل إلى 100 ميل بحرى من الساحل، بما يتطلب وجود وحدات لها القدرة على الإبحار لمسافات بعيدة، وتحمل حالات البحر المختلفة لتأمين هذه الاكتشافات.

«المال»: تسلمت البحرية ثانى غواصة مصرية حديثة من طراز (209/1400) ما أهمية هذه الغواصات؟

قائد القوات البحرية: تعتبر الغواصات من طراز (209/1400) من أحدث الغواصات على مستوى العالم وقد حرصت القوات المسلحة على تطوير قدراتها العسكرية فى كافة الأفرع والتخصصات وإدخال أحدث النظم القتالية والفنية لتكون قادرة على تنفيذ كافة المهام الاستراتيجية داخل وخارج الجمهورية، ولعل انضمام الغواصات طراز (209/1400) للقوات البحرية يشكل نقله نوعية تسهم فى رفع القدرات القتالية للقوات البحرية، بما يمكنها من مجابهة كافة التهديدات التى تؤثر على الأمن القومى، وتكون بمثابة رسالة ردع لمن تسول له نفسه التفكير فى المساس بمصالحنا الاقتصادية أو تهديد أمننا القومى على كافة مسارح العمليات.

«المال»: هناك صفقات مع فرنسا وألمانيا.. ما أوجه الاستفادة من تنوع مصادر السلاح بالبحرية؟

قائد القوات البحرية: القيادة العامة للقوات المسلحة حرصت على أن تشمل استراتيجية تطوير التسليح لكافة أفرع القوات المسلحة على تنوع مصادر السلاح من كافة الدول بما يتيح لمصر الحصول على وحدات ذات إمكانيات وقدرات قتالية عالية لها القدرة على تنفيذ كافة المهام العملياتية؛ للحفاظ على أمن واستقرار وحماية الأمن القومى المصرى، كما أن عملية الإحلال والتجديد للوحدات البحرية، تخضع لعدة معايير منها التهديدات الحالية والمستقبلية، التوازن العسكرى مع دول الجوار، والتطور العلمى والتكنولوجى فى مجال التسليح، والقدرات الاقتصادية للدولة لتوفير التمويل المادى اللازم لعملية التطوير، ويتم الإحلال والتجديد على فترات زمنية وطبقاً للاستراتيجية العامة للقوات المسلحة فى تطوير وتحديث الأفرع الرئيسية.

«المال»: ما أهمية تدشين الأسطولين الشمالى والجنوبى بالنسبة لمصر على المستوى الاستراتيجى؟

قائد القوات الجوية: ترجع أهمية تدشين الأسطولين إلى إعادة تنظيم القوات للتواكب مع التطور التكنولوجى العالمى، ولتكون قادرة على مجابهة كافة العدائيات والتهديدات ( نمطية وغير نمطية)، والتى أصبحت تهدد منطقة الشرق الأوسط عامة ومصر خاصة، كما تم إعادة تنظيم القوات البحرية وتقسيمها إلى أسطولين لزيادة فاعلية القيادة والسيطرة، مما يتيح للقيادات على كافة المستويات التقدير الفورى للموقف وسرعة اتخاذ القرار مع إمكانية تحقيق المرونة اللازمة لتنفيذ المتطلبات العملياتية بسرعة دفع التشكيل المناسب لطبيعة المسرح وطبقاً لنوع العدائيات لتحقيق المهمة بأقل خسائر ممكنة.

«المال»: كيف يتم إعداد مقاتلى القوات البحرية للتعامل مع منظومة الأسلحة الجديدة؟

قائد القوات البحرية: تسعى القيادة العامة للقوات المسلحة إلى الارتقاء بالفرد المقاتل باعتباره الركيزة الأساسية فى منظومة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة، ومن هذا المنطلق يتم تأهيل الضباط والصف والجنود بالقوات البحرية (فنيا – تخصصيا – لغويا – تدريبيا)، وتسعى القوات البحرية بالاستمرار فى تأهيل وإعداد الكوادر المختلفة من ضباط وضابط الصف فى جميع التخصصات والمستويات لأداء مهامهم بكفاءة عالية كونهم العمود الفقرى للقوات البحرية، وليكونوا قادرين على استيعاب التطور العالمى فى مجال التسليح، خاصة بعد انضمام عدد كبير من أحدث الوحدات العالمية، وذلك بالتوسع فى استخدام أحدث أنظمة المحاكيات على مستوى العالم لثقل مهاراتهم وتأهيلهم للتعامل مع مختلف الأجهزة والمنظومات الحديثة نظريا وعمليا، إضافة للخبرات المكتسبة من خلال الاشتراك فى التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة، وسيتم اليوم افتتاح أحدث أنظمة المحاكيات التدريبية على مستوى العالم، وذلك لتدريب أطقم الغواصات وسفن السطح المنضمة حديثا للقوات البحرية.

«المال»: طورت القوات البحرية قطاعى رأس التين وأبى قير.. حدثنا عن هذا التطور؟

قائد القوات البحرية: انضمت للقوات خلال الفترة السابقة العديد من الوحدات البحرية مثل حاملتى المروحيات طراز ميسترال والفرقاطة الحديثة طراز (فريم) ولنش الصواريخ طراز (مولينيا) واللنشات الصواريخ طراز سليمان عزت، وأخيرا الغواصتين طراز 209/1400 والفرقاطة طراز جوويند والقرويطة طراز بوهانج، كما أن إعادة تنظيم القوات البحرية فى أسطولين استلزم تحديث وتطوير البنية التحتية من (منشآت – أرصفة – وورش) لتتواكب مع هذا التطوير، كما كان لزاما علينا الاهتمام بإعادة تنظيم التمركزات للألوية والتشكيلات البحرية طبقا للتنظيم الجديد، وهو ما أوجب علينا زيادة عدد المنشآت والأرصفة البحرية داخل قطاعى رأس التين وأبى قير.

«المال»: نود تسليط الضوء على دور القوات البحرية فى التصدى للهجرة غير الشرعية؟

تتعاون القوات البحرية مع كافة الجهات المعنية بالدولة بالتصدى لهذه الظاهرة، وبتوجيه ضربات حاسمة للقائمين على أعمال الهجرة غير الشرعية، ما أدى إلى انخفاض معدلات الهجرة غير الشرعية، كما تم إلقاء القبض على مجموعة من بلنصات الصيد، وإحباط محاولة تهريب أكثر من عدد (250) فرد هجرة غير شرعية إلى أوروبا وعدد من الفلايك القائمة بأعمال تهريب (مخدرات – سلاح – بضائع غير خالصة الجمارك) خلال 2017 حتى الآن نتيجة لتكثيف أعمال المرور وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها بما يقارب بعدد (20) بلنص وإحباط محاولة تهريب أكثر من عدد (2800) فرد هجرة غير شرعية إلى أوروبا وما يقارب عدد (60) فلوكة قائمة بأعمال تهريب (مخدرات – سلاح – بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية) خلال عام 2016 مما يظهر عزم القوات البحرية على القضاء على هذه الظاهرة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات هذا الشعب.

«المال»: تشارك القوات البحرية فى العديد من التدريبات مع الدول الشقيقة.. ما أوجه الاستفادة من ذلك؟

قائد القوات البحرية: تحرص العديد من الدول الصديقة على تنفيذ تدريبات مشتركة مع مصر، والتى تعود على الطرفين بالعديد من الفوائد تتثمل فى اتقان تنفيذ المهام المختلفة وصقل مهارات ضباطنا وجنودنا، وذلك من خلال الاستفادة من التطور فى مساعدات التدريب ومنظومات التسليح الحديثة المتوفرة لدى الدول الشقيقة والصديقة، والاستفادة من التدريب فى ظروف جومائية مختلفة ومسرح عمليات مختلف لدراسة تأثيره على الأسلحة والمعدات، والتعرف على فكر الدول المشتركة فى التدريب فى إدارة الأعمال القتالية، إضافة إلى تدريب الضباط على أحدث الوحدات البحرية فى العالم، والتعرف على أساليب التدريب القتالى بالبحر.

كما تشترك قواتنا البحرية مع العديد من الدول فى التدريبات البحرية المشتركة، وأود الإشارة إلى أننا ننفذ حاليا تدريبات بحرية مشتركة مع بعض الدول العربية، والآن تشارك مصر قوات التحالف العربى فى عملية (إعادة الأمل)، وذلك لمواجهة التهديدات المشتركة التى تهدد الأمن القومى المصرى والعربى.

«المال»: يقاس تقدم الشعوب بمدى امتلاكها منظومة متكاملة من الطاقات البشرية.. كيف يترجم ذلك داخل القوات البحرية؟

قائد القوات البحرية: تمتلك القوات البحرية ثلاث قلاع صناعية بحرية تتمثل فى ترسانة إصلاح السفن بالقوات البحرية، والشركة المصرية للإصلاح وبناء السفن، شركة ترسانة الإسكندرية، وهم قادرون على التأمين الفنى وصيانة وإصلاح الوحدات البحرية المصرية وأيضاً قادرة على التصنيع، وقد بدأت بالفعل فى تصنيع عدد من لنشات تأمين الموانئ ولنشات الإرشاد والقاطرات، إضافة إلى التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة فى مجال التصنيع المشترك، ويتم حاليا التصنيع المشترك للفرقاطات طراز جويند بترسانة الإسكندرية، بسواعد وعقول مصرية مدربة ومؤهلة وبالتعاون مع الجانب الفرنسى.

«المال»: نود التعرف على كيفية الاهتمام بالعملية التعليمية والتدريبية داخل الكلية البحرية؟

قائد القوات البحرية: ذكرنا سابقا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة إلى الارتقاء بالفرد المقاتل باعتباره الركيزة الأساسية فى منظومة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة، ويعتبر طلبة الكلية البحرية من أهم هذه الركائز، فهم قادة الغد وهم من سيحملون راية قواتنا البحرية فى المستقبل، ومن هذا المنطلق تحرص القوات البحرية على تأهيل طلبة الكلية البحرية بداية من تطوير المناهج التعليمية للطلبة، لتتواكب مع الوحدات البحرية وأنظمة التسليح الحديثة والتى انضمت مؤخرا للقوات البحرية.

وكذلك يتم إيفادهم فى بعثات ومأموريات خارجية للوقوف على أعلى أحدث وسائل العلم العسكرى، وبصفة عامة فإن الحلقة التعليمية لا تنتهى عند هذا الحد وإنما يتم صقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم من خلال التدريب العملى داخل التشكيلات والوحدات البحرية ونقل خبرات القادة السابقين، كما يتم اشتراكهم فى جميع التدريبات داخل القوات البحرية، وفى التدريبات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة، بما يمكنهم فى المستقبل من استلام الراية وتولى دفة القيادة فى القوات البحرية.

«المال»: حدثنا عن دور القوات البحرية فى حماية حدود مصر ودورها فى عملية «حق الشهيد»؟

قائد القوات البحرية: البحرية أحد الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة تنفذ العديد من المهام لتأمين الجبهة الداخلية وحماية ركائز الأمن القومى على المستويين الداخلى والخارجى، وتنوعت المهام التى نفذتها القوات البحرية من تأمين كافة موانئ الجمهورية وعلى مدار 24 ساعة، والمحافظة على انتظام حركة الملاحة البحرية، إضافة إلى تأمين حركة الملاحة للسفن التجارية بالمجرى الملاحى لقناة السويس.

وتقوم القوات البحرية حاليا كأحد الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة بدور كبير فى عملية حق الشهيد يتلخص فى عزل منطقة العمليات من ناحية البحر بواسطة الوحدات البحرية وعدم السماح بهروب العناصر الإرهابية من جهة البحر، كذلك منع أى دعم يصل لهم من جهة البحر، والاستمرار فى تأمين خط الحدود الدولية مع الاتجاه الشمالى الشرقى، وتكثيف ممارسة حق الزيارة والتفتيش داخل المياه الإقليمية المصرية والمنطقة المجاورة، ومعارضة أى عائمات أو سفينة مشتبه فيها.

«المال»: حدثنا عن دور القوات البحرية خلال مشاركتها قوات التحالف العربى فى عملية «إعادة الأمل»؟

قائد القوات البحرية: حرصا من القيادة السياسية للدولة على الحفاظ على استقرار الشعب اليمنى الشقيق، وتثبيت الشرعية الدستورية للدولة اليمنية بعد الانقلاب على الحكم للبلاد بمعرفة الحوثيين، وبناء على طلب الرئيس اليمنى (عبد ربه منصور هادى) بالتدخل العربى فى اليمن، انضمت وحدات القوات البحرية مع قوات التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن فى العملية (إعادة الأمل) منذ شهر مارس 2015 وحتى تاريخه؛ لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمنى الشقيق، وذلك بعدد من الوحدات البحرية بمهمة فرض الحصار البحرى على الموانئ اليمنية الواقعة تحت سيطرة قوات الحوثيين، لمنع تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية للأراضى اليمنية وكذا تأمين حركة الملاحة البحرية جنوب البحر الأحمر وخليج عدن وحتى باب المندب.

«المال»: ما أسباب اختيار يوم 21 أكتوبر عيدا للقوات البحرية وما أبرز مظاهر الاحتفال هذا العام؟

قائد القوات البحرية: فى يوم 21 أكتوبر عام 1967 صدرت الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة إلى قيادة القوات البحرية بتنفيذ هجمة على أكبر الوحدات البحرية الإسرائيلية فى هذا الوقت، وهى المدمرة (إيلات) التى اخترقت المياه الإقليمية المصرية كنوع من إظهار فرض السيطرة الإسرائيلية على مسرح العمليات البحرى.

وعلى الفور صدرت الأوامر بمغادرة عدد (2) لنش صواريخ للتعامل مع المدمرة (إيلات)، ونجحت فى إغراقها باستخدام الصواريخ البحرية سطح / سطح، ولأول مرة فى تاريخ بحريات العالم تنجح وحدة بحرية صغيرة الحجم من تدمير وحدات بحرية كبيرة الحجم مثل المدمرات/الفرقاطات، مما أدى إلى تغيير فى الفكر الاستراتيجى العالمى.

وبناء على هذا الحدث التاريخى فقد تم اختيار يوم 21 أكتوبر ليكون عيداً للقوات البحرية المصرية؛ لسببين رئيسين الأول: لأنها نفذت بعد حرب 1967 بحوالى 3 أشهر، وكانت من أعنف الأزمات التى عصفت بمصر بل والعالم العربى خلال تاريخنا الحديث، وكانت هذه الفترة مليئة بالأحزان واليأس، وكان لابد من القيام بعمل بطولى يرفع الروح المعنوية للقوات المسلحة، ويعيد الثقة للشعب فى قواته المسلحة، الثانى: أن إغراق المدمرة إيلات يعتبر من أهم التطورات فى مجال الحرب البحرية الحديثة التى حدثت خلال النصف الأخير من القرن العشرين، فقد كانت هذه العملية هى الأولى من نوعها فى التاريخ لاستخدام الصواريخ سطح/سطح فى الحرب البحرية، ونتج عن نجاح استخدام هذه الصواريخ تغييراً شاملاً لمفاهيم التكتيك البحرى فى العالم بأثره.

أما بالنسبة لأهم مظاهر احتفال القوات البحرية هذا العام، فيتجسد فى انضمام وحدات حديثة إلى القوات البحرية متمثلة فى حاملة المروحيات أنور السادات طراز ميسترال والغواصتان (41 ,42) طراز 209 والقرويطة الفاتح طراز جوويند.