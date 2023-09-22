الفرنك يهبط لأدنى مستوى فى 3 أشهر بعد القرار المفاجئ من ‏البنك الوطني السويسري

تراجع الفرنك السويسري على نطاق واسع بالسوق الأوروبية مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، ليتداول دون حاجز 0.9 فرنك، مسجلاً أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر، وذلك بعد القرار المفاجئ من البنك الوطني السويسري، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

وخالف البنك المركزي السويسري التوقعات وقرر الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون أي تغيير عند أعلى نطاق فى 15 عام، وذلك بعد خمس زيادات متتالية فى أسعار الفائدة السويسرية، وأعلن عن الاستمرار فى متابعة تطورات التضخم فى البلاد خلال الأشهر المقبلة.

وارتفع الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري بنسبة 0.9% إلى 0.9068 كأعلى مستوى منذ يونيو الماضي، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 0.8986، وسجل أدنى مستوى عند 0.8980.

أنهي الفرنك تعاملات الأربعاء منخفضاً بنسبة 0.1% مقابل الدولار، فى ثاني خسارة يومية على التوالي، بعدما أعلن البنك الاحتياطي الفيدرالي عن توقف متشدد فى الولايات المتحدة.