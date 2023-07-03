الفرنك قرب قاع أسبوعين بعد بيانات التضخم السويسرية

هبط سعر الفرنك السويسري بالسوق الأوروبية خلال تعاملات اليوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ،ليستأنف خسائره مقابل الدولار الأمريكي ،بصدد ملامسة أدنى مستوى فى أسبوعين ،بعد صدور بيانات التضخم فى سويسرا ،حيث تراجع معدل التضخم للشهر الرابع على التوالي مسجلاً أدنى مستوى فى 17 شهراً، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

تقلص تلك البيانات الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بالبنك الوطني السويسري، حيث أصبح معدل التضخم أقل من المستهدف على المدى المتوسط، الأمر الذي يلقي بمزيد من الشكوك حول احتمالات رفع أسعار الفائدة السويسرية خلال اجتماع سبتمبر القادم.



سعر صرف الفرنك السويسري اليوم

ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري بنحو 0.4% إلى 0.8984 ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 0.8950، وسجل أدنى مستوى عند 0.8937.

أنهي الفرنك تعاملات الجمعة مرتفعاً بنسبة 0.5% مقابل الدولار ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى أسبوعين عند 0.9016.

بخلاف عمليات التعافي من مستويات منخفضة ،ارتفع الفرنك السويسري بعد بيانات ضعيفة عن نفقات الاستهلاك الشخصي فى الولايات المتحدة ،والتي توضح أن التضخم الأمريكي أصبح أكثر برودة خلال مايو الماضي.