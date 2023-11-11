الفرنك السويسري يقود مكاسب سوق العملات واليورو يتبعه

احتل الفرنك السويسري المركز الأول بقائمة العملات الرابحة، أثناء تداولات أسواق العملات العالمية؛ تلاه اليورو أو العملة الأوروبية الموحدة بالمركز الثاني، في حين استحوذ الدولار الأمريكي والكندي على المركزين الثالث والرابع بقائمة العملات الأكثر ربحا، وفق ما نشره موقع إنفيستنج دوت كوم.

وتصدر الفرنك السويسري قائمة العملات الأعلى ربحا أثناء تداولات السوق اليوم، وسجل الفرنك السويسري ربحا بنسبة بلغت 1.26% مقابل العملات الأجنبية الأخرى المتداولة، مدعوما من ضعف شهية المخاطرة خلال تعاملات اليوم، مما عززت الطلب على الفرنك السويسري كونه من العملات الآمنة التي يزيد الطلب عليها بحالات تراجع شهية المخاطرة، أثناء تداولات سوق العملات العالمية.

وفي الوقت ذاته، احتل الفرنك السويسري المركز الأول بقائمة العملات الأعلى مكاسب، مستفيدا من تصريحات نائب محافظ البنك الوطني السويسري مارتين شليغل، بشأن التضخم في البلاد، وبهذا السياق، قالت إن ضغوط التضخم داخل سويسرا ارتفعت.

إلى جانب ذلك، توقعت احتمالية حدوث زيادة بمعدلات التضخم مؤقته بسبب ارتفاع الإيجارات، وهذه التصريحات عززت التكهنات باحتمالية أن يشدد البنك سياسته النقدية في المستقبل، وأسهم هذا في ارتفاع الفرنك السويسري أمام العملات السبع الأخرى.