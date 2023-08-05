الفرنك السويسري يقود خسائر سوق العملات

نال الفرنك السويسري نصيب الأسد من خسائر سوق العملات مع افتتاح الجلسة الأمريكية لسوق العملات؛ وبنسبة وصلت إلى 2.24% مقابل نظائره من العملات الرئيسية.

وجاءت خسائر الفرنك السويسري القوية بسوق العملات مدفوعة ببيانات التضخم الصادرة أمس الأول الجمعة والتي كشفت عن انخفاض التضخم في سويسرا خلال شهر يوليو الماضي.

فعلى أساس شهري، انكمش مؤشر أسعار المستهلكين بما يعادل 0.1%، وهو ما توافق مع توقعات الأسواق، وذلك بعدما سجلت سويسرا نموا بلغ 0.2% خلال شهر يونيو الماضي.

وعلى أساس سنوي، تباطأ نمو مؤشر أسعار المستهلكين في سويسرا، حيث ارتفع معدل التضخم في سويسرا ليسجل 1.6% خلال شهر يوليو الماضي؛ وهو ما جاء مطابقا لتوقعات الأسواق، بعدما سجلت سويسرا قراءة بلغت 1.7% خلال شهر يونيو الماضي.

وساهمت تلك البيانات في تعزيز توقعات الأسواق حيال قرب انتهاء دورة التشديد النقدي التي تبناها البنك الوطني السويسري للسيطرة على التضخم المرتفع، الأمر الذي أضعف تحركات الفرنك السويسري بسوق العملات الأجنبية.

وفي المرتبة الثانية، تراجع الدولار الكندي مقابل العملات الرئيسية الأخرى بنسبة قدرت بنحو 0.34%؛ حيث تضررت عملة كندا من التقارير التي أفادت بتضرر بعض القطاعات الاقتصادية داخل كندا جراء بعض العوامل وأبرزها مواصلة بنك إنجلترا دورة التشديد النقدي للسيطرة على التضخم المرتفع؛ وما لها من تداعيات قوية على اقتصاد كندا؛ الأمر الذي عزز الزخم الهبوطي لتحركات الدولار الكندي مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

وفي المركز الثالث للدولار الكندي، تكبد الين الياباني خسائرا بنسبة 0.21% أمام باقي العملات الرئيسية ليختتم بذلك قائمة العملات الأكثر خسائرة بتداولات اليوم