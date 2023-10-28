الفرنك السويسري يقود خسائر سوق العملات الأجنبية اليوم

قاد الفرنك السويسري خسائر سوق العملات الأجنبية، خلال تعاملات الجولة الاخيرة من الأسبوع، يليه اليورو متكبدا خسائر بالمركز الثاني في قائمة العملات الأعلى خسارة، وفق ما نشره موقع إنفيستينج دوت كوم.

ويأتي بعد الجنيه الاسترليني محتلا المركز الثالث، في حين اختتم الدولار النيوزلندي قائمة العملات الأكثر خسارة بالمركز الرابع، ولذلك سوف نوضح فيما يلي، أهم الأسباب المؤثرة على العملات الأكثر خسارة بالتداولات:

وتكبد الفرنك السويسري أكبر خسائر سوق العملات اليوم، وسجل انخفاض بنسبة 2.94% مقابل العملات السبع الأخرى، حيث تضرر الفرنك السويسري من تحسن شهية المخاطرة على صعيد التداولات، وسط غياب البيانات الاقتصادية، مما تسبب في ضعف الطلب عليه أثناء تداولات سوق العملات العالمي، نظرا لأنه يعتبر من العملات الآمنة.

وإلى جانب ذلك، احتل اليورو أو العملة الأوروبية الموحدة المركز الثاني بقائمة العملات الأعلى خسارة، حيث سجل انخفاضا بنسبة 1.39%، متأثرا بقرار البنك المركزي الأوروبي الصادر أمس الأول الخميس أثناء اجتماع لجنة السياسة النقدية، حيث قرر البنك إبقاء أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها دون تغيير ليصبح معدل الفائدة لشهر أكتوبر هو 4.50%، وهذا عزز من خسائر اليورو مقابل العملات الأخرى المتداولة.