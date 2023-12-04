الفرنك السويسري يصل إلى قمة 5 أشهر قبل بيانات التضخم

سجل سعر الفرنك السويسري صعودًا خلال تعاملات اليوم الإثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً أعلى مستوى فى خمسة أشهر، مستفيدًا من الضعف الحالي فى مستويات العملة الأمريكية بسبب التعليقات الحذرة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول،” وفق ما ذكره موقع إنفيستنج دوت كوم.

ويأتي هذا الارتفاع قبل صدور بيانات التضخم الرئيسية فى سويسرا لشهر نوفمبر، والتي توضح تطور معركة التضخم التي يخضها البنك الوطني السويسري ضد الأسعار المرتفعة فى البلاد، ومدى الحاجة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة تقييدية خلال الفترة المقبلة.

تراجع الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري بنسبة 0.3% إلى 0.8666 كأدنى مستوى منذ 31 يوليو الماضي، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 0.8695، وسجل أعلى مستوى عند 0.8709.

أنهي الفرنك تعاملات الجمعة مرتفعاً بنسبة 0.7% مقابل الدولار، فى خامس مكسب فى غضون الستة أيام الأخيرة، وبأكبر يومي منذ 14 نوفمبر الماضي، بفعل بيانات ضعيفة فى الولايات المتحدة.

وحقق الفرنك السويسري ارتفاعاً بنسبة 1.4% الأسبوع الماضي مقابل الدولار الأمريكي، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي، بسبب تصاعد التوقعات حول خفض أسعار الفائدة الأمريكية فى وقت مبكر من العام المقبل.