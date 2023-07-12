الفرنك السويسري يصل إلى أعلى مستوى أمام الدولار منذ 2015

وصل الفرنك السويسري إلى أعلى مستوى له أمام الدولار منذ 2015، وسط توقعات بأن البنك الوطني السويسري سيرفع أسعار الفائدة عندما يُنهي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة التشديد النقدي، في وقت لاحق من هذا العام، بحسب وكالة بلومبرج.

ارتفعت العملة السويسرية 0.5% إلى 0.8751 فرنك مقابل الدولار، بعد أن أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين في أميركا ارتفع 0.2% في يونيو، مقابل التوقعات البالغة 0.3%.

قال نائب رئيس البنك الوطني السويسري مارتن شليغل، الأسبوع الماضي، إن الزيادات الإضافية في أسعار الفائدة التي تستهدف التضخم لا تهدد الاستقرار المالي. سيُعقد الاجتماع المقبل للبنك المركزي في سبتمبر.

يعتبر الفرنك السويسري ملاذًا وعملة تمويل في صفقات تجارة الفائدة. وبرز كأفضل عملة أداءً في “مجموعة العشر” على مدار العام الماضي، والأقوى مقابل هذه العملات باستثناء الجنيه الإسترليني منذ بداية العام.