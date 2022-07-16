الفرنك السويسري يتصدر قائمة العملات الأكثر ربحا

سجل سعر الفرنك السويسري ارتفاعات قوية في سوق العملات وكان أكثر العملات الرئيسية ربحا بنسبة تصل إلى 1.85%، مستفيدا بعدة تطورات بالأسواق وعلى رأسها ضعف شهية المخاطرة بسبب مخاوف الركود الاقتصادي العالمي، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وتعززت مخاوف الركود العالمي بعد صدور بيانات النمو الاقتصادي في الصين، حيث نما الاقتصاد الصيني، بأبطأ وتيرة منذ عامين وتحديدا بنسبة 0.4% على أساس سنوي في الربع الثاني، وهو أبطأ وتيرة منذ بداية وباء كورونا، حيث يواجه الاقتصاد صعوبات عديدة بسبب سياسات بكين المتشددة في العزل والإغلاق لمنع انتشار فيروس كورونا، وضعف سوق العقارات.

وقد عزز هذا مستويات الطلب على الفرنك السويسري باعتباره من العملات الآمنة والتي يتزايد الطلب عليها وقت الأزمات والمخاوف الاقتصادية.

وفي المرتبة الثانية بقائمة العملات الأكثر ربحا اليوم يأتي اليورو أو العملة الأوروبية الموحدة بنسبة تصل إلى 1.84%، حيث استفاد اليورو ببعض التطورات المهمة وعلى رأسها تصريحات صانعي القرار داخل المركزي الأوروبي حيال رفع الفائدة خلال اجتماع البنك المرتقب في الأسبوع المقبل.

وفي السياق ذاته، صرح عضو البنك المركزي الأوروبي ومحافظ البنك المركزي الفنلندي، أولي رين، بأنه من المرجح أن يرفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس باجتماعه القادم في الأسبوع المقبل.

وأوضح رين أنه يتوقع أن يقوم المركزي الأوروبي برفع وتيرة تشديد السياسة النقدية خلال اجتماعه القادم في سبتمبر بواقع 50 نقطة أساس، وهذه التصريحات كان لها تأثير إيجابي بتداولات اليورو أمام العملات الرئيسية.

وأخيرا، جاء الدولار الكندي في ذيل قائمة العملات الأكثر ربحا تزامنا مع غياب البيانات الاقتصادية المهمة المؤثرة بتداولاته بأسواق العملات، ولكن الدولار الكندي استفاد كثيرا بارتفاع أسعار النفط اليوم وبخاصة وأن النفط يلعب دورا مهما في دعم التعافي الاقتصادي الكندي من تداعيات الفيروس التاجي الخطير.

ولقد ارتفعت أسعار النفط الخام بفعل هدوء مخاوف ركود الاقتصاد الأمريكي وذلك وسط توقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية على نحو أقل حدة رغم التضخم المرتفع، بالإضافة إلى تأكيد الإمارات بأنها تريد المزيد من الاستقرار في أسواق النفط وستلتزم بقرارات تحالف أوبك بلس، وهو ما كان له تأثير داعم بأسعار النفط وهذا بدوره انعكس بتعاملات الدولار الكندي أمام العملات الأخرى.