الفرنك السويسري يتربع على عرش العملات الخاسرة الإثنين

تربع الفرنك السويسري على عرش العملات الخاسرة خلال تداولات اليوم بينما جاء في المركز الثاني الدولار الأمريكي، وجاء في المركز الثالث الين الياباني بينما جاء في المركز الرابع الدولار الكندي والمركز الخامس كان من نصيب الدولار الاسترالي، والمزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي:-

الفرنك السويسري

انخفض سعر الفرنك السويسري خلال تداولات اليوم بنسبة 3.34% مما اثر على تداولات زوج الدولار فرنك، حيث قام زوج دولار فرنك بتحديث القمم اليومية، حول منطقة 0.9155 خلال جلسة منتصف الجلسة الأوروبية، مع قيام المضاربين على الارتفاع بمحاولة جديدة للبناء على الزخم بعد المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم.

وأدت المشاعر الصعودية الكامنة في الأسواق المالية إلى تقويض الطلب على الفرنك السويسري كملاذ آمن وساعدت زوج دولار فرنك على جذب طلبات جديدة في اليوم الأول من الأسبوع الجديد. زاد إقرار قانون البنية التحتية الأمريكي الذي طال تأجيله بقيمة 1 تريليون دولار من التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي العالمي واتضح أنه عامل رئيسي عزز ثقة المستثمرين.

ويبدو أن الثيران غير متأثرين بظهور بعض عمليات بيع الدولار الأمريكي ، والتي فشلت حتى الآن في اكتساب أي قوة دفع على الرغم من الانتعاش القوي في عائدات سندات الخزانة الأمريكية. نظر المستثمرون إلى ما هو أبعد من رسالة بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذرة الأسبوع الماضي وبدا مقتنعين بأن البنك المركزي الأمريكي سيضطر إلى تبني سياسة أكثر عدوانية لاحتواء التضخم المرتفع بعناد.

مؤشر الدولار الأمريكي

استقر الدولار على نطاق واسع يوم الاثنين وافتقرت أسواق العملات إلى الزخم حيث كان المستثمرون يزنون توقعات أسعار الفائدة المتقلبة وتحمل البنوك المركزية للتضخم، وسيكون الاختبار التالي لنهج الانتظار والترقب للتضخم هو بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر صدورها يوم الأربعاء.

ولم يتغير مؤشر الدولار كثيرا اليوم عند 94.229 ، مستقرًا دون أعلى مستوى في 15 شهرًا سجله يوم الجمعة بعد بيانات الوظائف الأمريكية الأقوى من المتوقع، وكتب لي هاردمان الخبير الاستراتيجي في MUFG في مذكرة للعملاء: إن تشديد سوق العمل سيواصل الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة تشديد السياسة في المستقبل ، وتسريع خطط رفع أسعار الفائدة إذا لم تتحسن مشاركة القوى العاملة كما هو متوقع.

الين الياباني

انخفض الين الياباني خلال تداولات اليوم بنسبة 1.17% مما أثر على تداولات زوج الدولار ين، حيث حافظ زوج دولار ين على نغمة عرضه متجها إلى الجلسة الأوروبية وشوهد آخر مرة يتداول بالقرب من قمم يومية، فوق منتصف 113.00 مباشرة.

واجتذب الزوج بعض عمليات الشراء عند الانخفاض في اليوم الأول من أسبوع التداول الجديد واسترد جزءا كبيرا من خسائر يوم الجمعة إلى مستوى الدعم الأفقي 113.30-25، وعزز انتعاش عوائد سندات الخزانة الأمريكية الدولار الأمريكي واتضح أنه عامل رئيسي كان بمثابة رياح خلفية لزوج الدولار ين.

وحصل الدولار على دعم إضافي من تقرير التوظيف الأمريكي المتفائل، والذي أظهر أن الاقتصاد خلق 531 ألف وظيفة في أكتوبر. علاوة على ذلك، تم تعديل الأرقام الخاصة بالشهرين الماضيين صعوديا لإظهار 235000 وظيفة إضافية، على الرغم من أن النظرة الحذرة للاحتياطي الفيدرالي كانت توج الاتجاه الصعودي للدولار.

الدولار الكندي

انخفض الدولار الكندي خلال تداولات اليوم بنسبة 0.23% مما القى بظلاله على تداولات زوج الدولار كندي، حيث ظل زوج الدولار كندي محصورا في نطاق تداول ضيق خلال الجلسة الآسيوية وكان آخر مرة يحوم في المنطقة المحايدة، بالقرب من منتصف 1.2400.

وفشلت مجموعة من العوامل في توفير أي قوة دافعة ذات مغزى لزوج الدولار كندي، وبدلا من ذلك أدت إلى حركة سعر خافتة محدودة النطاق في اليوم الأول من الأسبوع الجديد، وتشكلت أسعار النفط الخام على خلفية الارتداد الجيد يوم الجمعة من أدنى مستوياتها في شهر واحد تقريبا وارتفعت لليوم الثاني على التوالي. هذا، بدوره، عزز الكندي المرتبط بالسلع.

من ناحية أخرى، أبقت النظرة المتشائمة للاحتياطي الفيدرالي على المضاربين على ارتفاع الدولار الأمريكي في موقف دفاعي وتعاونوا بشكل أكبر للحفاظ على غطاء على أي اتجاه صعودي ذي مغزى لزوج الدولار كندي، ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي الأمريكي تمسك برواية التضخم المؤقت يوم الأربعاء الماضي، بينما أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن صانعي السياسة لم يكونوا في عجلة من أمرهم لرفع تكاليف الاقتراض.

ومع ذلك، فقد ساعد الانتعاش القوي في عائدات سندات الخزانة الأمريكية، جنبا إلى جنب مع تقرير الوظائف الشهري المتفائل يوم الجمعة في الولايات المتحدة ونغمة صعود أكثر ليونة، على الحد من خسائر العملة الأمريكية التي تعتبر ملاذا آمنا. وهذا بدوره يستدعي بعض الحذر للمتداولين الهبوطيين وقبل تحديد موقع لأي انزلاق تصحيحي ذي مغزى لزوج الدولار كندي من مناطق 1.2480 ، أو بالقرب من قمم شهر واحد تم لمسها يوم الجمعة.

الدولار الاسترالي

انخفض الدولار الاسترالي خلال تداولات اليوم بنسبة 0.17% مما ألقى بظلاله على تداولات زوج الاسترالي دولار، حيث يواصل زوج الأسترالي دولار التعرج بالقرب من المستوى 0.7400، وهو المستوى الذي تمحور حوله بلطف منذ ضعف الدولار الأمريكي استجابة لتقرير سوق العمل الأمريكي يوم الجمعة الماضي.

وفي التداولات الأخيرة، ارتفع الزوج إلى قمم يومية جديدة فوق 0.7410 بقليل، لكنه لا يظهر الكثير من الاقتناع حتى الآن، وعلى الجانب الاخر. كانت بيانات التجارة الصينية متفاوتة خلال الليل. تجاوزت الصادرات التوقعات ، لكن الواردات لم تتحقق ، وبالتالي ، نظرا لأن الصين هي وجهة تصدير كبيرة للسلع الأسترالية، فإن هذا يمثل صافيا سلبيا للدولار الأسترالي. يقرأ المحللون بيانات الواردات الأضعف من المتوقع باعتبارها إشارات أخرى على استمرار ضعف زخم النمو الصيني.