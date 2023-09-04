الفرنك السويسري قرب قاع 6 أسابيع بعد بيانات نمو ضعيفة

ارتفع الفرنك السويسري بالسوق الأوروبية خلال تعاملات اليوم الإثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ضمن محاولات التعافي من مستويات منخفضة مقابل الدولار الأمريكي، مستفيداً من تباطؤ العملة الأمريكية فى مستهل تعاملات الأسبوع، حسبما ذكر موقع إنفيستينج دوت كوم.

ورغم هذا الارتفاع غير أن العملة السويسرية لا تزال تتداول قرب قاع ستة أسابيع مقابل العملة الأمريكية، خاصة بعد بيانات ضعيفة عن نمو الاقتصاد السويسري خلال الربع الثاني من هذا العام، والتي تقلص من فرص رفع أسعار الفائدة لبنك الوطني السويسري فى وقت لاحق هذا الشهر.

وتراجع الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري بنحو 0.2% إلى 0.8832، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 0.8847، وسجل أعلى مستوى عند 0.8858.

وأنهي الفرنك تعاملات الجمعة منخفضاً بنسبة 0.3% مقابل الدولار، فى ثاني خسارة يومية على التوالي، بعد بيانات أفضل من التوقعات عن الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة وعن قطاع الصناعات التحويلية خلال أغسطس.

وسجل الفرنك أواخر الشهر الماضي أدنى مستوى فى ستة أسابيع مقابل الدولار عند 0.8875، بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة فى سويسرا.