الفرنسية للتنمية تحول استراتيجيتها للعمل بمصر لدعم الحكومة

مديرة مكتب الوكالة: ملتزمون بالعمل مع القطاع الخاص لدعم الاستثمار سمر السيد: قالت ستيفانى لافنكى، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية فى القاهرة، إن الوكالة قامت بتحويل استراتيجيتها للعمل بمصر لدعم الحكومة فى ظل الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها حالياً، مشيرةً إلى …

مديرة مكتب الوكالة: ملتزمون بالعمل مع القطاع الخاص لدعم الاستثمار





سمر السيد:

قالت ستيفانى لافنكى، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية فى القاهرة، إن الوكالة قامت بتحويل استراتيجيتها للعمل بمصر لدعم الحكومة فى ظل الإصلاحات الاقتصادية التى تنفذها حالياً، مشيرةً إلى أنها تشجع وتدعم القطاع الخاص لخلق الوظائف و دمج شرائح المجتمع فى إطار تحقيق الاستدامة بجانب الاستثمار فى قطاع الطاقة المتجددة.

أضافت فى كلمتها بفعاليات ملتقى مصر الثالث للاستثمار الذي انطلق أمس، أن الوكالة قدمت العام الماضى دعم لقطاع الغاز ووزارة الصحة، مشيرةً إلى أنها لديها برامج كثيرة لتقديم الدعم المالى المباشر فى الفترة المقبلة.

وقالت إن الحكومة المصرية ملتزمة بتنفيذ إصلاحات غاية فى الصعوبة والتعقيد ، مشيرةً إلى التزام الوكالة بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص لدعم الاستثمار فى قطاعات مختلفة من بينها الغاز.

ولفتت إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية تتواجد فى 100 دولة، ويعمل بها نحو 1000 موظف

وأشارت إلى اهتمامها بتنمية القارة الافريقية وتحقيق 50% من التنمية عبر المساهمة فى مشروعات تحقق المساوة بين الجنسين ولذا يتم تقديم كل الدعم المالى المطلوب منها فى الدولة المراد ترويج الاستثمار بها.