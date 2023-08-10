«الفرنسية لإدارة وتشغيل المترو» ترفع قيمة إحدى الغرامات إلى 400 جنيه

قررت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الخط الثالث “الأخضر” رفع قيم غرامات المخالفين من الركاب بحسب لائحة تفصيلية جديدة.

وأعلنت الشركة عن رفع قيمة غرامة عبور شريط السكة إلى ضعف ما كانت عليه سابقًا، في منشور أسعار الغرامات الجديدة.

وحصلت المال على قائمة أسعار غرامات المترو المحدثة والتي بدأ العمل بها في الخط الثالث، حيث جاءت في تسع حالات مختلفة.

وتضمنت القائمة تغريم عبور شريط السكة الحديد بـ 400 جنيه، وبلغت غرامة التدخين بداخل المحطات والقطارات 200 جنيه، وكذلك يدفع من يلقي المخلفات بداخل المحطات والقطارات نفس المبلغ.

كما تشمل القائمة غرامة 200 جنيه لكل الحالات من الحالات التالية على حدة، والمتضمنة “ركوب الرجال عربة السيدات في الأوقات غير المخصصة لهم، و إساءة استعمال المعدات أو الأجهزة الخاصة بالمحطات والقطارات واستخدام أى آلات أو معدات بدون تصريح أو في غرض غير المخصص لها.

كما يتغرم من يزاول البيع في المحطات والقطارات بدون تصريح، 200 جنيه، وبنفس مقدار الغرامة يتم معاقبة المتسول في المحطات، ومن يقوم بلصق الإعلانات دون تصريح.