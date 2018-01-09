الفرق بين إعادة الهيكلة والصلح في قانون الإفلاس

أحمد عاشور ومحمود محسن نص قانون إعادة الهكيلة والصلح الواقي والإفلاس، على تشكيل لجنة لإعادة هيكلة المشروعات المتعثرة والمتوقفة على أن يتم تشغيل تلك اللجنة بمعرفة خبراء بمواصفات يحددها القانون كما نص على الصلح الواقي بين الأطراف المتنازعة. وأشار المذكرة الشارحة لمشروع القانون إلى أن الج

أحمد عاشور ومحمود محسن

نص قانون إعادة الهكيلة والصلح الواقي والإفلاس، على تشكيل لجنة لإعادة هيكلة المشروعات المتعثرة والمتوقفة على أن يتم تشغيل تلك اللجنة بمعرفة خبراء بمواصفات يحددها القانون كما نص على الصلح الواقي بين الأطراف المتنازعة.

وأشار المذكرة الشارحة لمشروع القانون إلى أن الجمع بين نظام إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس لاختلاف كل منهما عن الآخر ومراعاة للواقع العملي ، إذ خاطب النظام الأول التاجر قبل التوقف عن الدفع أو بعده، فيما خاطب النظام الثاني التاجر الذي لم يتوقف عن الدفع بعد.

وقصر المشروع إعادة الهيكلة على قاضي إدارة الإفلاس بهدف تشجيع التاجر على هذا النظام وتيسيراً للإجراءات وإيجاد مرونة إضافية في الوصول إلى أفضل الطرق للنهوض بالتاجر ولاسيما وأن مشروع القانون قد ألزم موافقة المدين وجميع الدائنين عند اعتماد قاضي الإفلاس لخطة إعادة الهيكلة.

ويتعين في الصلح الواقي اللجوء إلى المحكمة للتصديق على عقد الصلح المبرم بين المدين وأغلبية الدائنين، وتعيين قاضي الصلح للإشراف على تنفيذ اتفاق الصلح، كما أنه مكن المحكمة من تنفيذ اتفاق الصلح على الدائن الرافض له ومنح أجل للديون التي لم تدخل في الصلح.

و فرق مشروع القانون بين آثار النظامين فرتب على تنفيذ خطة إعادة الهيكلة وقف الدعاوي بين التاجر والدائن القابل للخطة بخصوص الدين المدرج بخطة إعادة الهيكلة فقط، فيما رتب على الصلح الواقي من الإفلاس وقف جميع الدعاوي المقامة على التاجر، ومنح التاجر والدائن في إعادة الهيكلة تعيين شخص آخر خلافا للتاجر في إدارة نشاطه وأمواله وإعادة هيكلة النشاط من الناحية الإدارية والمالية، بخلاف الصلح الواقي من الإفلاس الذي قصر الأمر على جدولة المديونية مع استمرار التاجر في إدارة نشاطه.

ووافق مجلس النواب فى جلسته العامة العامة الصباحية، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإفلاس والصلح الواقى وإعادة الهيكلة.