الفرقاطة «العزيز» تنضم إلى القوات البحرية المصرية (صور) 

وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الفرقاطة (العزيز) من طراز ( MEKO-A200 ) التى تم بناؤها بشركة (TKMS) بترسانة (SBN) الألمانية لتنضم إلى أسطول القوات البحرية المصرية ، والتى تعد واحدة من أصل أربعة فرقاطات طراز ( MEKO-A200 ) تم التعاقد عليها بين مصـر وألمانيا .

وتتمتع الفرقاطة (العزيز) بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التى تمكنها من تأمين خطوط الملاحة البحرية الحليفة مع تأمين السفن التجارية المارة بها ، وتنفيذ عمليات الدعم الإنسانى بالمناطق المنكوبة ، مما يجعلها بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية ودعم قدرتها على حماية الأمن القومى المصـرى .

وألقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية كلمة نقل خلالها تحيات الرئيس عبدالفتاح السيـسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة ، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لطاقم الفرقاطة على الجهد المبذول أثناء فترة الإعداد ، حيث تم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الوحدة الجديدة فى وقت قياسى وفقا لبرنامج متزامن تم تنفيذه على مرحلتين بمصر وألمانيا .

وأشار إلى الدعم الكامل من القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة لتزويد القوات البحرية بعدد من الوحدات البحرية ذات طبيعة ومهام قتالية خاصة من مختلف الطرازات والحمولات لامتلاك قدرات قتالية حقيقية تؤهلنا للعمل فى المياه العميقة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة المصرية ومواجهة مايفرضه الوضع الراهن فى المنطقة من تحديات كبيرة فى مجال الأمن البحرى .



حضر مراسم الاستقبال عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من قادة القوات البحرية المصرية السابقين والملحق العسكرى الألمانى بالقاهرة .