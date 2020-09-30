سيـــاســة

الفرقاء الليبيون يتوصلون لتوصيات تعتمد بناء الثقة ونبذ العنف.. والأمم المتحدة تشيد بدور مصر

بالإسراع في عقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بلقاءات مباشرة خلال الأسبوع المقبل
هاني جميعي 6:34 م, الأربعاء, 30 سبتمبر 20 6:34 م, الأربعاء, 30 سبتمبر 20

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أوصى المشاركون في المحادثات الأمنية والعسكرية المباشرة بين وفدي حكومة الوفاق الوطني والقوات المسلحة الليبية والتي استضافتها مدينة الغردقة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يومي 28 و29 سبتمبر الجاري، بالإسراع في عقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بلقاءات مباشرة خلال الأسبوع المقبل .

وبحسب “أ ش أ” فقد أكد بيان صادر عن المشاركين في ختام جولة الحوار، أن روح المسئولية والشفافية والثقة المتبادلة سادت هذه الجولة التي ناقشت عددا من القضايا الأمنية والعسكرية الملحة ومنها تدابير بناء الثقة، والترتيبات الأمنية في المنطقة التي ستحدد في المرحلة المقبلة في ضوء اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بالإضافة إلى البحث في مسئوليات ومهام حرس المنشآت النفطية .

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واتفق المشاركون على ضرورة الإفراج الفوري عن كل محتجز على الهوية دون أية شروط أو قيود واتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية  وذلك قبيل نهاية شهر أكتوبر المقبل عبر تشكيل لجان مختصة من الأطراف المعنية، وإيقاف حملات التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية واستبداله بخطاب التسامح والتصالح ونبذ العنف والإرهاب.

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بقلم هاني جميعي

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